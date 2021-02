El Rayo perd i el Girona té el «play-off» a 4 punts

La victòria de mínims d'ahir contra el Castelló (2-1) va acabar sent d'allò més productiva per al Girona a nivell de classificació. Conscients que hi ha quatre -potser cinc- equips inabastables (Mallorca, Espanyol, Leganés i Almeria), el Girona té clar que ha de lluitar per un dels pocs bitllets pel play-off d'ascens que encara no té propietari. Són pocs. Dos pel cap baix i potser només un perquè l'Sporting va com un coet i és a nou punts de distància dels gironins. De fet, a Gijón fins i tot somien donar guerra per l'ascens directe. Més a prop és la sisena plaça que, gràcies a la victòria d'ahir i a la derrota del Rayo Vallecano al camp del Màlaga s'ha acostat a quatre punts. Una distància més raonable, i salvable, que no pas els set punts on era abans de començar aquesta jornada.

Gràcies als tres punts contra el Castelló, el Girona va trencar una ratxa d'1 punt de 9 possibles després que l'havia allunyat massa de l'objectiu de la promoció. A més a més, aquesta mala sèrie havia permès que el Leganés s'escapés i s'hagi afegit al vagó d'equips que lluiten per pujar i que l'Sporting també s'hagi situat a nou punts dels gironins. Dissabte, el Ponferradina va superar el Mirandés en un duel directe i d'aquesta manera, el Girona empata, i supera per average, els burgalesos a la classificació. Això sí, els del Bierzo sumen tres punts més (40) que els gironins (37). El play-off el continua marcant un Rayo Vallecano que ahir va fallar en la visita a Màlaga (2-0). Els madrilenys van encaixar dos gols a la primera part, de Joaquín Muñoz i Luis Muñoz, que van ser irremuntables.

El pròxim rival del Girona, el Fuenlabrada, juga avui contra l'Oviedo i, si guanya, se situarà a un punt dels de Francisco.