Gumbau assenyala el camí

Només aterrar al Girona al tram final de la temporada passada, Francisco va deixar clar que confiava en un bloc reduït de jugadors per intentar l'ascens. Van ser 10 partits en què aquest grup de jugadors ho van jugar pràcticament tot i es van quedar a les portes de Primera. Enguany, la plantilla ha canviat moltíssim però entre els homes de confiança de Francisco hi continua, entre d'altres, Gerard Gumbau. El de Campllong va ser indiscutible per al tècnic el curs passat i també aquesta temporada malgrat la irregular trajectòria de l'equip. El míster és conscient que Gumbau ha de ser un jugador important a la categoria i per això li exigeix molt. No només treball de contensió al mig del camp i tasques d'organització en la creació, sinó també una cosa que demana a tots els migcampistes, arribada. En aquest sentit, el tècnic vol que els seus homes del centre del camp aportin números a l'equip ja sigui en forma de gols o d'assistències. De moment, Gumbau encara no ha vist porteria aquesta temporada però abans-d'ahir contra el Castelló va ser decisiu servint les dues assistències de gol a Bernardo i Bárcenas. Dues aparicions que van ser determinants perquè l'equip sumés tres punts i s'acostés una mica més al play-off.

A banda de donar la victòria diumenge passat, les dues assistències contra el Castelló han de servir perquè Gumbau creixi dins l'equip i agafi més galons. Amb Granell a Bolívia, l'equip es va quedar aquesta temporada sense el llançador oficial de faltes i córners. Han estat molts els jugadors (Bárcenas, Aday, Samu Sáiz, Monchu) que han executat serveis de cantonada o penjat faltes a l'olla però fins ahir no hi va haver sort. Bernardo va rematar de cap inapel·lablement un cór-

ner servit per Gumbau des de la dreta de la porteria de Whalley en la primera assistència de gol del partit. El gironí, a més a més, va ser l'encarregat diumenge de servir totes les faltes i accions de pilota aturada que va tenir l'equip.

Gumbau va recuperar la titularitat a Miranda després d'haver estat baixa per sanció contra l'Espanyol, no haver jugat a Mallorca i haver estat suplent contra el Leganés (11 minuts). Important en la remuntada a Miranda, davant el Castelló va veure una targeta groga als 10 minuts que l'hauria pogut condicionar, tant al camp com al cap perquè Francisco sol canviar al a mitja part els jugadors amonestats. La targeta no va fer minvar la confiança del de Campllong, que, encara a la primera part, habilitaria Bárcenas amb una passada dins l'àrea a l'esquena de la defensa perquè fes el segon. Dues accions que van servir perquè el Girona, que no va tornar a xutar entre els pals, guanyés el partit.

Les d'ahir van ser les primeres assistències de Gumbau aquesta temporada. El rànquing de passades de gols aquest curs l'encapçala Jordi Calavera amb 4. Amb 3 passades de gol hi són Sylla i Bustos, mentre que Gumbau s'afegeix a Aday Benítez, Samu Sáiz i Bárcenas, que n'han fet dues. Gumbau acumula aquest curs 1.635 minuts a la Lliga repartits en 23 partits, 19 dels quals com a titular. De fet, Gumbau només ha deixat de jugar a Tenerife (1-0) i

Mallorca (1-0) per decisió tècnica i a Cornellà amb l'Espanyol (1-2) per sanció. A la Copa, només va jugar el partit de vuitens de final contra el Vila-real a Montilivi (0-1). La temporada passada també va ser indiscutible pels tres entrenadors que van passar per la banqueta de Montilivi (Unzué, Martí i Francisco). El de Campllong va acumular 44 partits repartits entre Lliga, play-off i Copa del Rei. El curs passat, a més a més, el jugador format a Torres de Palau va marcar un gol.