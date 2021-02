El Fuenlabrada rebrà el Girona amb una única derrota aquest 2021 i sense Pathé Ciss

El Girona es va imposar la temporada passada al camp del Fuenlabrada gràcies a un excel·lent gol de Cristhian Stuani en un partit marcat per la surrealista expulsió del local Cristóbal. Un any després d'aquell 0-1, nova visita al Fernando Torres, aquest cop per intentar allargar la inèrcia positiva dels dos últims resultats, l'heroic empat a Miranda i la victòria de l'últim diumenge contra el cuer Castelló. L'equip madrileny afrontarà aquest duel amb un dia menys de descans a les cames perquè va jugar el dilluns i també amb una baixa sensible. El migcampista Pathé Ciss, un dels homes habituals amb una vintena de partits a les cames aquesta temporada, va ser expulsat contra l'Oviedo per doble amonestació, pel que haurà de complir un partit de càstig.

Va començar molt bé la temporada el Fuenlabrada, que no va perdre el seu primer partit fins la vuitena jornada, però després la seva trajectòria s'ha anat desdibuixant convertint-lo en un equip bastant irregular, que ha anat col·leccionant resultats de tota mena i que fins i tot canviava l'entrenador. José Luis Oltra va rellevar José Ramón Sandoval fa tres partits i l'equip rebrà el Girona en ple procés d'adaptació, sense una ratxa triomfal però prou sòlid. Només ha perdut un partit aquest 2021 (2-1 al Molinón). Acumula fins a cinc jornades sense perdre, encara que també és cert que ha sumat 7 punts dels últims 15.