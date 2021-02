Juanpe: «L'equip cada cop està millor»

Juanpe Ramírez ha deixat enrere un calvari de gairebé quatre mesos de lesions i, de mica en mica, començar a recuperar el somriure. L'estat de forma encara no, perquè costa després de tant de temps, posar-se al mateix to que els companys. A més a més, la lesió li fa la guitza perquè encara li produeix "petites molèsties". "Potser no em sento al 100% perquè encara tinc molèsties. La lesió era complicada, requereix temps i encara em falta per estar al nivell que voldria dia", diu el canari que, tot i això, assegura estar "a punt" per quan Francisco el necessiti per "ajudar l'equip".

Apartat per culpa de la lesió de la dinàmica de l'equip, Juanpe ha vist des de fora l'evolució del Girona 20-21. "He vist un equip que ha anat creixent, potser no tan ràpid com esperàvem, però tenim base per fer un bon any. L'equip està en una dinàmica creixent. Cada cop el veig millor i esperem que poguem aconseguir acostar-nos més a dalt, que són les aspiracions que tenim". ha dit.

L'ex del Valladolid reconeix que un dels problemes és la manca de gol. "Potser l'equip no genera prou com estàvem acostumats, però les poques vegades que arribem ho fem amb molta gent. Ens falta potser ser més agressius a l'àrea rival i que les aproximacions es converteixin en ocasions. A partir d'aquí els gols arribaran segur perquè tenim un davanter determinant", considera.