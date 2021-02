Fuenlabrada La derrota que va fer canviar el rumb del Girona 2020-21

Si la temporada 2019-20 va acabar de la pitjor manera per al Girona, la 20-21 no és que comencés millor. Els efectes de perdre l'ascens en l'últim sospir contra l'Elx al play-off van ser terrorífics pel club, bàsicament en l'àmbit econòmic. Obligats a haver de desprendre's de jugadors importants amb sous elevats inassumibles a Segona A, el Girona va arribar a l'estrena de la Lliga amb l'equip a mig fer i molts jugadors amb el cap en un altre lloc. Les dues primeres jornades contra Saragossa i UD Logronyès ja havien estat ajornades per haver acabat la Lliga anterior més tard que la resta d'equips, i el Girona 20-21 no va entrar en competició fins a la tercera al camp de l'Sporting. Les coses no van sortir bé i l'equip va perdre 2-0 al Molinón. Una setmana després i, sense haver retocat encara l'equip, el Girona rebia el Fuenlabrada a Montilivi. Aquell partit va marcar un abans i un després a la temporada. El Girona va perdre per la mínima per culpa d'un gol còmic de Diéguez fruit d'una errada de Muric en un dia per oblidar en què els de Francisco no van estar a l'altura. L'endemà mateix, dilluns, es tancava el mercat i el Girona tenia una feinada de por per enllestir una plantilla amb moltes mancances. Poc més de 24 hores després de caure contra el Fuenlabrada, Pedro Alcalá i Jairo Izquierdo se'n van anar al Cadis, Zeballos al Barça B i, al cap d'uns dies, Granell al Bolívar. El camí contrari, el d'entrada, van fer Bárcenas, Bustos, Cristóforo i Sylla, també ben poques hores després de perdre contra el Fuenlabrada, rival dels gironins diumenge (14.00) al Fernando Torres.

El de diumenge serà un partit molt diferent d'aquell 0-1 a Montilivi de principis d'octubre. «A la primera volta, l'equip estava a mig fer i no vam competir bé«, reconeixia ahir Juanpe Ramírez tot parlant del rival d'aquest cap de setmana. Aquell va ser el primer partit que Juanpe es va perdre per lesió. Sí que van jugar, per contra, Jairo Izquierdo, que va ser titular, i Granell, que va entrar a la segona part. A la banqueta hi era també Alcalá. Tots tres van deixar l'equip poques hores després. El Girona que es trobarà el Fuenlabrada serà completament diferent del d'aquell dia. A part de Jairo, també van ser titulars aquell partit dos jugadors que ja no són a la plantilla: Muric i Ramalho. El porter kosovar va pagar l'errada en el gol i les convocatòries internacionals i una lesió van ser l'excusa perfecta per donar la titularitat a Juan Carlos. Per la seva banda, Ramalho també va cedir el seu lloc a l'onze a Santi Bueno, que ja pràcticament no el deixaria anar. El defensa basc ha canviat Montilivi per l'Osasuna aquest mercat d'hivern.

El canvis que hi va haver la setmana després de perdre contra el Fuenlabrada van suposar un punt d'inflexió per al Girona, que en la jornada següent es va imposar a Leganés (0-1). Ho va fer amb un onze completament diferent de la setmana anterior, amb només cinc jugadors que repetien i Cristóforo i Sylla, acabats de fitxar, titulars. A la represa, Bárcenas també va debutar.

Des de l'aleshores, Francisco intenta conjuntar i fer créixer un equip que, a empentes i rodolons, no vol renunciar a jugar el play-off. «L'equip ha anat creixent. Potser no tan ràpid com esperàvem, però tenim base per fer un bon any. Estem en una dinàmica creixent i cada cop veig millor l'equip. Esperem que poguem aconseguir acostar-nos a dalt, que és l'aspiració que tenim tots», diu Juanpe.

El Fuenlabrada que es trobarà diumenge el Girona també estarà una mica canviat respecte el de la primera volta. La plantilla és pràcticament la mateixa però el canvi s'ha produït a la banqueta. D'ençà de fa tres jornades, José Luis Oltra ha rellevat José Ramón Sandoval. Amb el valencià, el Fuenlabrada no coneix la derrota encara: empats contra Almeria (1-1) i Oviedo (2-2) a casa i victòria a Castelló (1-2).