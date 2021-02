Ramon Terrats renova amb el Girona per tres temporades més

Com va avançar Diari de Girona, Montilivi podrà gaudir del creixement de Ramon Terrats durant una bona temporada. Tres més, concretament. El Girona ha fet oficial aquest migdia la renovació del migcampista barceloní fins al 2024.





D'aquesta manera,i tindrà. Després d'arribar a l'estiu procedent del Sant Andreu de Tercera Divisió per jugar amb el filial d'Axel Vizuete, el barceloní "" tal com explica el club en un comunicat.El seu contracte acabava el proper 30 de juny i, tenint en compte el potencial i la projecció del futbolista, el Girona va espavilar-se a lligar-lo. Mentre negociaven la renovació, però, va aparèixer l'interès del Reial Madrid per incorporar-lo al seu filial . Una opció que Terrats va descartar, tenint en compte la confiança de Francisco. En total, ha participat en 8 partits entre Lliga (6) i Copa (2) -sent titular en 7 partits.