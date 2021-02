Terrats després de renovar amb el Girona: «Tenir fitxa del primer equip fins al 2024 és un orgull»

Oportunitats com aquesta, no arriben cada dia. És un dia per celebrar. I per mirar cap al futur. El Girona ha fet oficial aquest matí la renovació de Ramon Terrats fins al 2024, que tindrà fitxa del primer equip a partir de la temporada vinent. Amb 20 anys, el migcampista barceloní toca de peus a terra: "He d'anar a poc a poc perquè sé que soc jove, però tinc molta il·lusió per seguir millorant i treballant pel futur".



"És un dia especial, tant per mi com per la meva família, perquè és un moment important en la meva carrera. Donar aquest pas al futbol professional i que sigui aquí (Girona). Em sento com a casa des del primer dia. El club m'ha ajudat molt i tothom es porta molt bé amb mi", ha assegurat.





Convertint-se en un dels descobriments de, de qui s'ha guanyat la, Terrats ha dit que té "moltes ganes de seguir aquesta temporada i les que vinguin. Soc consicent que soc jove i no és fàcil que t'arribi aquesta oportunitat. El club m'ha donat confiança des del primer dia". En aquest sentit, no s'ha oblidat del seu pas per la base gironina amb el filial de Tercera Divisió: "Vull agraïr a l'i l'pels seus consells. He d'anar a poc a poc perquè només tinc 20 anys, però tinc molta il·lusió per seguir millorant i treballant pel futur".Tot i el rebombori que podia causar despertar l'interès de tot un Reial Madrid , el barceloní ha comentat que "estic tranquil perquè a casa sempre m'han ajudat en totes les situacions. No he tingut cap tipus de pressió. Els companys i el cos tècnic m'han ajudat molt. És un moment per distrufar.és un orgull".