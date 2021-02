Francisco: "Ser-hi tots ens fa més forts per buscar la victòria a Fuenlabrada"

Francisco recupera tres efectius per viatjar cap a terres madrilenyes, on el Girona té demà un nou compromís a la Lliga contra el Fuenlabrada a l'estadi Fernando Torres (14 h). Aday, Antonio Luna i Pablo Moreno tornen a la convocatòria un cop recuperats de les seves respectives lesions, mentre que Valery segueix confinat en ser contacte estret d'un positiu per coronavirus.

La convocatòria

"Valery encara està en quarantena, però que la resta estigui disponible és fonamental. La competitivitat és màxima. Estic content perquè tothom està molt mentalitzat".



L'estat anímic

"Quan l'equip guanya la setmana és diferent, però ens hem centrat igualment en el pròxim partit. Ha sigut una injecció de moral i intentarem treure els tres punts".



El Fuenlabrada

"És un equip que fa les coses bé i ha mantingut un bon bloc de jugadors. Ha fet canvi d'entrenador, però té molta experiència i coneix els jugadors. És un equip perillós, sobretot a casa seva. Serà difícil i els dos buscarem la victòria. Amb Sandoval tenien clar el joc directe i ara potser tenen un joc més combinatiu. Té laterals molt profunds. És dels millors equips d'estratègia".



La porteria a zero

"Si mantenim la porteria a zero tindrem opcions de guanyar. Hem tret 4 punts i és important. Tenim arribada i als últims partits hem fet 5 gols".



La renovació de Terrats

"És una situació agradable i estic content. Ha aparegut aquest any i està molt integrat. Estem molt contents per ell perquè segueix el seu camí. És tan humil que gairebé passa per desapercebut i, en canvi, al camp té molta personalitat. És molt treballador".



Aconseguir una victòria

"És fonamental guanyar a fora per estar a dalt. I falten victòries seguides. És el cas del Leganés. Si guanyem demà, tindrem una bona dinàmica però haurem de fer un bon partit. Ser-hi tots ens farà més forts. Hem de confiar amb nosaltres".



Els resultats a fora

"A la primera volta vam treure resultats molt bons fora de casa, potser ens va faltar més contundència a casa. Ara ens toca el contrari. Volem sumar els 50 punts el més aviat possible i això passa per guanyar demà".



Mamadou Sylla

"Sylla porta jugant els 90 minuts des de gairebé sempre i està content. A nivell ofensiu sempre trepitja àrea. En tots els partits ha tingut opcions d'estar a prop del gol. Està feliç i intento que tothom tingui possibilitats".



L'anada a Montilivi

"El partit de l'anada va ser un dels meus pitjors a Girona. Va ser el pitjor dia des que soc aquí perquè l'endemà es tancava el mercat, se n'anaven jugadors i n'haviem d'incorporar€ L'equip és un altre. Estem forts mentalment i ho hem de demostrar al camp".