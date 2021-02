El Girona lliga Terrats fins al 2024

Ramon Terrats es mou com un veterà al terreny de joc. Veient-lo ningú diria que té 20 anys i, encara menys, que no acumula ni deu partits a Segona A. Tempo, classe, posicionament, criteri i una maduresa espectacular per a un noi de la seva edat. Ha estat precisament aquest darrer factor, el de tocar molt de peus a terra i comptar sempre amb el suport i consells de la família, el que l'ha fet decidir a quedar-se al Girona. De res han servit els cants de sirena del Reial Madrid, Ramon Terrats continuarà vestint de blanc-i-vermell després que ahir finalment es fes públic l'acord per renovar i millorar el seu contracte fins al 2024. El barceloní, que llueix el dorsal 27, passarà a tenir fitxa del primer equip a partir de la temporada vinent.

El creixement de Terrats va a un ritme que podria ser vertiginós per a qualsevol. Acabada l'etapa de formació a la Damm, la temporada passada va viure el primer any d'amateur al Sant Andreu, a Tercera Divisió. Les seves actuacions van cridar l'atenció del director de l'Acadèmia del Girona, Albert Síria, que va beneir el seu fitxatge pel filial. Amb prou feines uns mesos competint a Riudarenes a les ordres d'Àxel Vizuete, l'allau de baixes per lesions i sancions que tenia el primer equip per jugar al camp del Saragossa van fer que Francisco Rodríguez regirés el gènere que tenia al filial. Allà es va trobar amb un vailet prim i espigat que no s'arronsava i la tocava molt bé amb l'esquerre. «Aquest», va dir. Terrats, juntament amb Monjonell i Jandro Sánchez, va debutar a La Romareda. Ho va fer com a titular signant un partit notable i casualitat o no, quan va ser substituït (m.86), l'equip va perdre l'equilibri i va passar de guanyar 0-2 a empatar 2-2. Francisco hi tornaria a comptar al cap de quinze dies per, com diu ell, «ajudar» el primer equip al camp de l'Espanyol. Altre cop minvat per les baixes, Terrats va entrar al darrer quart d'hora i va ser testimoni, sobre la gespa de Cornellà, de la remuntada gironina (1-2). La setmana següent va ser titular en la derrota a Montilivi contra el Màlaga (0-1) i després també a la Copa del Rei a Segòvia contra la Gimnástica i davant el Lugo a Montilivi i a la Lliga a Ponferrada.

Que tenia la confiança de Francisco era clar. Més encara va quedar-hi quan el tècnic andalús el va situar a l'onze titular a Miranda de Ebro després d'haver estat tres setmanes aturat per la covid-19. Davant el Castelló va repetir i Terrats sembla haver-se consolidat en la posició de 4. Un sistema que convenç Francisco i que permet l'equip tenir interiors amb arribada a l'àrea com Gumbau i Monchu.

La renovació i ascens de Terrats al primer equip fins al 2024 confirma la bona salut del planter del Girona. A banda de Terrats, Ibrahima Kebé també ha pujat definitivament al primer equip aquesta temporada i compta amb tota la confiança del club i Francisco. Més a poc a poc va Pau Víctor tot i que el de Sant Cugat ja ha fet 7 aparicions a la Lliga. D'altres joves que han tingut protagonisme aquest curs han estat Pachón, Monjonell, Arnau Martínez, Turmo, Gonpi i Jandro Sánchez, que ha estat cedit a l'Horta.