Oltra: «El Girona ha millorat molt ofensivament»

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, vol centrar-se en objectius a curt termini sense entrar a valorar on estarà l'equip a la conclusió de la temporada. «Es parla molt de l'objectiu a llarg termini i nosaltres no en parlem. El que ha estat en un vestidor sap que no es parla d'ascensos o descensos, es parla del partit de la setmana», diu.

En aquest sentit, Oltra està centrat en la visita de demà del Girona. «És un equip amb un gran tècnic, molt reconeixible pel model de joc i té bons futbolistes, pensat per estar lluitant per coses importants. Ha millorat la faceta ofensiva amb Stuani i el seu potencial. Ha fet dos gols en els últims dos partits i el Girona en duu cinc en els últims dos partits. Ha millorat això ja que és l'única cosa que l'ha pogut perjudicar. Encaixa poc, és ordenat i juga bé. Potser no té el fons d'armari per estar lluitant amb els transatlàntics de Segona A, però sí per aspirar a aquest playoff com ho està fent», destaca.