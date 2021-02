Enllaçar alegries per alimentar el somni

Tot just la tardor escalfava motors que el Girona patia una derrota preocupant. La segona en dos partits, aquella a casa i contra el Fuenlabrada. Pífia de Muric, regal, un gol en contra i ben poc en atac oferia un equip encara en construcció, amb moltes peces noves i jugadors que acabarien fent les maletes perquè el mercat no estava tancat. Sembla que hagi passat un món des d'aquell 0-1 i no en fa ni cinc mesos. Una volta i escaig, amb moltes vivències pel mig, resultats de tots els colors i un esperit de supervivència que ha dut l'equip a tenir encara a l'abast la sisena posició. No té gens a veure el context d'aquells primers d'octubre amb l'actual. Ni per plantilla, ni per resultats, ni per sensacions. Segurament el Girona no fa el joc més lluït del món. No és una piconadora en atac ni tampoc la seva fiabilitat defensiva és de les que marquen una època. Però fins ara ha sabut encaixar els cops. Sempre s'ha acabat aixecant. Semblava que ja no hi havia gaire més a dir després de les desfetes contra Mallorca i Leganés. I més, veient que el Mirandés es posava amb un 2-0 al seu favor amb menys de mitja hora de joc. Però a dia d'avui, les opcions de ser a dalt encara hi són. Es mantenen intactes. Caldrà millorar, i molt, segons quines prestacions, tot i que la voluntat de picar pedra i de dir la seva l'ha demostrat sobradament aquesta plantilla. Els dos últims resultats, amb un empat heroic a Anduva (3-3) i la soferta victòria contra el Castelló (2-1), s'han traduït en una clara injecció de confiança que caldrà aprofitar avui per seguir guanyant. Aquest cop, toca visitar un Fuenlabrada (14 hores) sempre incòmode però que és a casa on més patina.

Podria ser pitjor, però tampoc se'n surt pas malament el Girona fora de casa. Sobretot si es compara amb l'últim any, quan la plantilla, per pressupost, havia de fer por a fora però l'equip s'acabaria convertint en un dels pitjors visitants. De moment, quatre victòries i els mateixos empats lluny de Montilivi. La intenció és seguir alimentant aquestes xifres. Toca enfrontar-se a un rival difícil, un bon bloc que fa poques setmanes ha canviat d'entrenador (José Luis Oltra va rellevar José Ramón Sandoval) i alhora un equip que a casa no rutlla. És el cinquè pitjor local. No guanya al seu estadi des de finals de setembre, ara fa cinc mesos. En tot aquest temps hi ha sumat fins a nou empats, a banda d'encaixar-hi un parell de derrotes. Bon moment per pescar-hi un resultat positiu. Una victòria, per exemple, situaria el Girona a només dos punts del play-off d'ascens.

Recuperant efectius

Bones notícies just abans de viatjar. La convocatòria, publicada ahir al migdia, així ho revelava. Francisco recupera efectius i té gairebé tota la plantilla disponible. Una situació mai vista aquesta temporada. Valery Fernández és l'únic futbolista del primer equip que està descartat. Continua aïllat tot seguint el protocol sanitari, per la qual cosa ni s'ha pogut entrenar aquests dies ni tampoc està en condicions de desplaçar-se. Només hi ha una baixa perquè són fins a tres els jugadors que tornen a estar a disposició. Aday Benítez, Pablo Moreno i Antonio Luna formen part d'una llista que només compta amb dos joves del filial: Ibra Kébé i Ramon Terrats.

Setmana especial per a aquest últim. Amb només 20 anys i en la seva primera temporada en clau blanc-i-vermella, acaba de signar la seva renovació fins al 2024, cosa que li assegura tenir fitxa del primer equip a partir del curs vinent. Ha irromput amb força el migcampista fins al punt de tenir la suficient confiança de Francisco per posar-lo d'inici en partits importants. Terrats té números de formar part d'un onze titular que no hauria de presentar gaire novetats, si és que l'entrenador decideix fer algun canvi. Si es manté l'aposta pel 4-3-3, el català jugarà al mig donant més llibertat per a Monchu Rodríguez i un Gerard Gumbau que ve de signar la seva millor actuació amb l'equip, amb dues assistències decisives. Està per veure si Samu Sáiz torna a escena o continua a la banqueta, situació que semblava impossible fa ben poc però que s'ha repetit en les dues últimes jornades. Si no juga el 10 ho farà Bárcenas, que ve de marcar. Sylla i Stuani també tenen un lloc assegurat en atac. Al darrere tampoc es preveu que es toquin gaire les peces, sempre que Francisco no vulgui fer jugar d'entrada Juanpe, tot i que la parella formada per Bueno i Bernardo fa temps que juga d'inici. Calavera i Couto pugnen per un lloc a la banda dreta de la defensa i, a l'esquerra, Franquesa té més números de jugar perquè tot i que torna a estar disponible, Luna acaba de sortir d'una lesió. Molt en compte haurà d'anar l'equip amb les targetes perquè fins a cinc jugadors estan a només una groga de la suspensió: Santi Bueno, Aday, Cristóforo, Sylla i Monchu.

Més baixes lamenta el Fuenlabrada. El migcampista Pathé Ciss està sancionat després de veure la targeta vermella l'última jornada. Juanma és dubte, mentre que per lesió no podran jugar Sekou, Iban Salvador ni Sotillos. Però no tot són males noves per a Oltra, que recupera el jove Damián i Glauder.