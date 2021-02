Francisco: «Ens equivoquem quan pensem que tenim plantilla per ser entre els 4 primers»

Francisco espera arribar als 50 punts el més aviat possible. És l'objectiu que més persegueix ara mateix i per això "hem de millorar i pensar en el pròxim partit". "Ens equivoquem quan diem que tenim plantilla per estar entre els quatre primers", ha assegurat després de l'empat d'aquesta tarda a Fuenlabrada (1-1).

L'EMPAT

Sabiem on veniem i el que ens trobariem. Se'ns ha posat de cara amb el penal, molta disputa i caigudes. En el millor moment de la segona part, ens han igualat i em volgut més amb el cor que amb el cap. Han tingut les seves oportunitats. Partit difícil, potser el camp s'ha assecat massa ràpid i no permetia una . No marxem contents, pero seguim sumant.



L'ALMERIA

Tenim set dies per davant, ara estic pensant en el que hem fet malament avui per no endur-nos els tres punts. Afrontarem un partit difícil a casa contra el rival amb la millor plantilla, però si volem sumar el més aviat possible haurem de sumar contra qui sigui.



EL PARTIT

Sabiem on veníem. Cap rival ha tingut prou tranquil·litat en aquest camp. Ells no ho permeten I el terreny de joc encara no està en les millors condicions després del temporal (Filomena). Ens han fet patir, però això és el que toca a Segona.



EL PLAY-OFF

Fa temps que el sisè lloc no està a la meva ment. Ho era guanyar per arribar als 40 punts i no és així. Ens importa el més immediat i ara hem de centar-nos en Almeria, que serà difícil. El resultat d'ahir del Rayo ens permetia posar-nos a dos punts però no ha sigut així.



ELS CENTRALS

Volem jugar a camp contrari. Monchu i Gerard són dels millors de la categoria amb rendiment físic. Són agressius perquè no es trobin còmodes el rival i tenen segona jugada. Tenim a Ramon que és súper equilibrat i defenisvament és molt intel·ligent. Ha complert amb Bernardo i Santi. Hem de millorar i pensar en el pròxim partit.



MAMADOU SYLLA



No crec que Mamadou estigui desconnectat de l'equip. Ha fet un bon treball i s'ha desgastat. Trobem a faltar els seus gols, però busquem un equilibri de tot l'equip. Ens equivoquem quan pensem que tenim plantilla per ser entre els 4 primers, hem de pensar en sumar els 50 punts.