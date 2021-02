«Tenim una injecció de moral i l'hem d'aprofitar»

Disposar de tots els efectius (excepte Valery, que segueix confinat) és una autèntica «injecció de moral» per al Girona en la sempre «difícil» visita a l'estadi Fernando Torres. Com també ho és haver-se retrobat amb la victòria diumenge passat contra el Castelló. Així ho considera Francisco després de recuperar els lesionats Aday, Antonio Luna i Pablo Moreno i veure que «tothom està mentalitzat» perquè la competitivitat és màxima. Els blanc-i-vermells intentaran aquest migdia millorar els números a fora de casa en busca de «victòries seguides per estar a dalt». Per al tècnic, «ser-hi tots ens farà més forts». Només caldrà, per tant, «confiar en nosaltres».

«Quan l'equip guanya, la setmana és diferent però ja vam deixar clar des de l'inici que havíem de centrar-nos en el pròxim partit, que és el del Fuenlabrada. Ha sigut una injecció de moral i intentarem aprofitar-ho per treure els tres punts en un camp molt complicat».

«Valery encara està en quarantena, però que la resta estigui disponible és fonamental per a un entrenador. La competitivitat és màxima. I això es nota tant en els entrenaments com als partits, sent l'equip qui se'n beneficia. Estic content perquè tothom està molt mentalitzat de la importància del partit».

«És un equip que fa les coses bé i ha mantingut un bon bloc de jugadors. Ha arribat un nou entrenador que té molta experiència a la categoria i coneix perfectament qualsevol jugador. Segueixen jugant de manera semblant, però tenen aspectes diferents. És un equip amb molta arribada i homes desequilibrants a dalt. És perillós, sobretot a casa seva. Serà difícil i els dos buscarem la victòria».

«Amb Sandoval tenien clar el seu joc directe i ara potser amb José Luis Oltra tenen un joc més combinatiu a partir de trobar a Cristóbal, el seu pivot. Té laterals molt profunds. Ho fan bé des de fa temporades i tenen força gol. És dels millors equips d'estratègia ofensiva i haurem de defensar-nos molt bé».

«Si mantenim la porteria a zero, sempre tindrem opcions de guanyar. L'altre dia van marcar-nos als últims minuts i potser vam patir massa en comparació amb el que havíem fet durant les altres fases de la segona part. Hem tret 4 punts i és important. Tenim arribada i als últims partits hem fet 5 gols. Cal valorar-ho. Mentre traiem punts, encaixar ens farà mal per en Juan Carlos i pel treball defensiu, però l'equip estarà content. Guanyar és l'objectiu promordial que tenim a Fuenlabrada i haurem de mantenir la porteria a zero per aconseguir-ho».

«És una situació agradable i estic content. Ha aparegut aquest any al Girona i està molt integrat. Ja ho estava al futbol base amb el filial i ara amb el primer equip. Estem molt contents amb ell perquè segueix el seu camí. És tan humil que gairebé passa per desapercebut i, en canvi, als entrenaments o al camp té molta personalitat. El club va intentar renovar-lo des del primer moment i ell també s'hi va posar bé. És molt treballador».

«És fonamental guanyar per estar a dalt. I falten victòries seguides. És el cas, per exemple, del Leganés, que ha fet un canvi radical sumant 15 punts de 15. Si guanyem a Fuenlabrada, tindrem una bona dinàmica i hauríem d'autoalimentar-nos, però haurem de fer un bon partit. Ser-hi tots ens fa més forts. Anem amb un equip molt competitiu i hem de confiar en nosaltres».

«A la primera volta vam treure resultats molt bons a fora de casa i potser ens va faltar més contundència a Montilivi. Ara ens toca el contrari. Volem sumar els 50 punts el més aviat possible i això passa per guanyar».

«El partit de l'anada va ser un dels meus pitjors a Girona. Va ser el pitjor dia des que soc aquí perquè l'endemà es tancava el mercat, se n'anaven jugadors i n'havíem d'incorporar€ L'equip és un altre. Estem forts mentalment i ho hem de demostrar al camp».