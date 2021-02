Oportunitat perduda

El Girona continua a quatre punts del play-off després de deixar escapar avui a Fuenlabrada l'oportunitat de situar-se'n a dos. Els de Francisco s'han avançat ben aviat al marcador gràcies a un penal sobre Bárcenas transformat per Stuani però, a la represa, els madrilenys han trobat el premi a la insistència i han empatat mitjançant Nteka. Els locals han gaudit de més arribades i ocasions que uns gironins, molt seriosos en defensa, però espessos i poc contundents en atac.

Malgrat que des de fa dies, el vestidor ha aparcat la paraula play-off dels seus discursos, a ningú se li escapava que l'empat entre el Rayo i el Ponferradina d'ahir obria una nova escletxa per alimentar el somni. Els dos últims resultats contra Mirandés (3-3) i Castelló (2-1) havien tornat a posar el Girona en la lluita per la sisena plaça i avui a Fuenlabrada calia confirmar-ho. Francisco ha apostat pel mateix onze que havia superat els de La Plana la jornada passada i de seguida ha vist com el partit se li encarava. En pràcticament la primera aproximació del Girona a l'àrea, després del refús del pal i d'un control, protestat pels locals per possibles mans, d'Stuani, Nteka ha fet caure clarament Bárcenas dins l'àrea. El VAR no ha corregit la decisió de López Toca i Stuani ha materialitzat la pena màxima enganyant molt bé Belman.

El gol no ha frenat l'intens ritme amb què ha sortit el Fuenlabrada que ha sotmès el Girona a pilota aturada amb un constant bombardeig de córners i faltes a l'olla. Passada la mitja hora de joc, Feuillassier ha rematat de cap al segon pal per sobre del travesser una centrada de Mula que ha suposat un bon esglai pels gironins. Més clara encara ha estat una arribada de Nteka a la frontal de la petita que ha salvat Juan Carlos espectacularment (m.41).

La represa ha continuat amb el setge local a pilota aturada i el Girona traient aigua dins l'àrea. Tot i això, Franquesa, incorporat a l'atac, ha tingut una clara ocasió per ampliar l'avantatge però ha vist com Belman desviava la seva rematada (m.59). Poc després, Monchu ha fregat el pal amb un xut de fora l'àerea. La millora del Girona però, ha estat frenada de cop quan en un ràpid servei de banda, Nteka ha finalitzat una bona acció de Kanté per la banda dreta (m.69).

Arran del gol, el partit s'ha trencat i ha tingut alternatives pels dos costats. La més clara, una de Kanté que ha resolt Juan Carlos en dos temps. El Girona ho ha intentat amb un xut desviat de Samu Sáiz. Al final, el marcador no s'ha tornat a desequilibrar i el Girona s'ha hagut de conformar amb un punt que el manté a quatre punts del play-off.

FUENLABRADA: Belman, Iribas (m.46, Pol Valentín), Glauder, Diéguez, Pulido, Jano (m.62, Garcés), Cristóbal, Mula, Nteka, Feuillassier (m.67, Pinchi) i Kante (m.78, Fuentes).

GIRONA: Juan Carlos, Calavera, Franquesa (m.76, Pablo Moreno), Bernardo, Bueno, Terrats, Gumbau (m.76, Samu Sáiz), Monchu, Stuani (m.89, Bustos), Bárcenas i Sylla (m.67, Aday).

GOLS: 0-1, m.8, Stuani (penal); 1-1, m.69, Nteka.

ÀRBITRE: López Toca (Comitè Càntabre). Ha amonestat Nteka, Cristóbal, Feuillassier, Diéguez, Fuentes (Fuenlabrada) i Gumbau, Bernardo, Stuani i Sylla (Girona). VAR: Prieto Iglesias (Comitè Navarrès)