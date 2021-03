Un botí sofert però insuficient

Malgrat que, des de fa dies, el vestidor ha aparcat la paraula play-off dels seus discursos, a ningú se li escapava que l'empat entre el Rayo i el Ponferradina de dissabte obria una nova escletxa per alimentar el somni. Els dos últims resultats contra Mirandés (3-3) i Castelló (2-1) havien tornat a posar el Girona en la lluita per la sisena plaça i ahir a Fuenlabrada calia confirmar-ho. Durant molts minuts va estar el Girona a només dos punts del sisè lloc gràcies al 0-1 de penal de Stuani. Els de Francisco van poder contenir durant una hora els mil i un intents, sobretot a pilota aturada, d'un Fuenlabrada més agressiu i amb més fam. Al final, però, en una badada defensiva fruit d'un servei de banda, Randy Nteka va fer l'1-1. Un marcador que no va saber tornar a decantar un Girona molt espès en atac i que va acabar sense Stuani, substituït per Bustos en l'afegit. L'empat final deixa les coses com estaven, amb el Girona a quatre punts del play-off però amb una jornada menys i la sensació que els trens passen i l'equip és incapaç de fer el pas. És evident que els gironins no poden competir amb els quatre o cinc primers ?diumenge ve l'Almeria a Montilivi?, però sí que fa la sensació que a l'últim bitllet pel play-off s'hi hauria de poder aspirar. De temps n'hi ha, però si no s'encadenen victòries es fa molt difícil veure el Girona lluitant-hi fins al final.

Francisco va apostar pel mateix onze que havia superat els de la Plana la jornada passada i de seguida va veure com el partit se li encarava. En pràcticament la primera aproximació del Girona a l'àrea, després del refús del pal i d'un control, protestat pels locals per possibles mans, de Stuani, Nteka va fer caure clarament Bárcenas dins l'àrea. El VAR no va corregir la decisió de López Toca i Stuani va materialitzar la pena màxima enganyant molt bé Belman.

El 0-1 no va frenar l'intens ritme amb què havia sortit el Fuenlabrada, que va sotmetre el Girona a pilota aturada amb un constant bombardeig de córners i faltes a l'olla. Iribas era l'encarregat de penjar totes les pilotes a l'àrea de Juan Carlos on les torres dels madrilenys, un dels equips més poderosos en l'estratègia, miraven de pescar-ne alguna per equilibrar el marcador. El partit arribava a la mitja hora de joc i el Girona no havia tornat a trepitjar àrea d'ençà del gol de Stuani. El Fuenlabrada mossegava i sortia amb molta velocitat al contracop amb la línia de tres mitges puntes formaa per Feuillassier, Kanté i Álex Mula, que buscaven connectar amb Nteka. Amb Gumbau amonestat, Ramon Terrats i Monchu feien el que podien per contenir la insistència dels madrilenys.

El partit era lleig, trabat i amb constants interrupcions. Tal com s'esperava Francisco. Calia adaptar-s'hi i no caure a cap parany. Això sí, també evitar faltes gaire a prop de la frontal perquè ja havia quedat clar el perill que suposava cada pilota a l'olla. Una centrada de Mula al segon pal la va estar a punt de convertir en l'empat Feuillassier. La seva rematada de cap, tanmateix, va sortir per sobre del travesser després de botar. El Girona patia. Molt. Més clara que la de Feuillassier va ser una arribada de Nteka fins a la cuina que Juan Carlos va neutralitzar espectacularment amb una gran intervenció. Encara abans de la mitja part, Nteka va tenir l'empat amb una rematada enroscada que va sortir fora per poc. Es va arribar al descans amb avantatge mínim per a un Girona que només va trepitjar àrea en l'acció del penal i l'última de la primera part, en què Sylla no va arribar a una bona centrada de Bárcenas per ben poc.

El Girona va continuar traient aigua només començar la represa, però de mica en mica va anar avançant línies. Tant és així que va estar a punt d'ampliar l'avantatge amb una arribada de Franquesa per la banda, que va aturar Belman, i una rematada de fora l'àrea de Monchu, que va sortir llepant el pal. El Girona començava a tenir la pilota i a combinar per, d'aquesta manera, espolsar-se el setge local. Oltra va mirar de frenar-ho fent entrar un altre davanter, Garcés, per un migcentre defensiu com Jano. L'entrada d'homes ofensius de refresc, també Óscar Pinchi, va frustrar la millora del Girona. Els de Francisco van veure com el Fuenlabrada eixugava l'avantatge gràcies a una paret entre Kanté i Nteka que va finalitzar el davanter francès (m.69). Un gol nascut d'un servei de banda de l'empordanès Pol Valentín que, molt murri, va treure ràpid per agafar la defensa gironina desprevinguda i fora de lloc.

L'empat no treia de pobre el Girona i Francisco va arriscar-se fent entrar Samu Sáiz i Pablo Moreno el darrer quart d'hora de partit. El madrileny ho va provar amb un xut llunyà molt desviat. El partit es va trencar per moments i Juan Carlos va haver d'esmenar a peus de Kanté l'errada de Monchu en una passada enrere. El partit arribava a la seva fi i, en una estranya decisió, Francisco va renunciar a Stuani els darrers minuts de l'afegit. Veient que no podien guanyar els gironins van saber mantenir, almenys, un punt que els manté a quatre de la sisena posició.