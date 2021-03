Juan Carlos: «Mentre hi hagi opcions no podem abaixar els braços»

Juan Carlos Martín va tornar a ser, ahir a Fuenlabrada, un dels homes més destacats del Girona. Les seves intervencions a Nteka, Kanté i Feuillassier van evitar el que hauria pogut ser un resultat molt pitjor per als gironins. «Sabíem que seria complicat. Ells són un equip molt físic que juga molt amb les pilotes directes. Calia igualar les forces i després mirar de treure la nostra qualitat a dalt». Tal com estava el camp, calia posar-se la granota de la feina. No estava per gaires virgueries», explicava al final del partit. Juan Carlos es resistia a considerar dolent el punt sumat ahir. «Hem de continuar i millorant i corregint errades. Continuem en aquesta estable de pensament i treball», deia. El porter té clar que l'empat d'ahir manté viu el Girona en la lluita per un play-off al qual no pensa renunciar mentre matemàticament sigui possible. «Hem sumat un punt. Cal ser humils i continuar lluitant perquè mentre hi hagi opcions no podem abaixar els braços».

Per la seva banda, al vestidor local la sensació era que el Girona s'havia escapat viu del Fernando Torres. Tant el lateral esquerre Antonio Carlos Glauder com Rubén Pulido coincidien que el Fuenlabrada havia esat «superior» als gironins. «El punt té un regust una mica amarg. Hem estat superiors en moltes facetes del partit i hem fet mèrits per aconseguir la victòria. Hem contrarrestat les virtuts d'un Girona que té grans individualitats i vol pujar a Primera», subratllava Glauder. Per la seva banda, Rubén Pulido qualificava de «bo» el punt tot i quedar-li certa recança per no haver guanyat. «Hem estat superiors en línies generals i hem tingut més ocasions que el rival. Llàstima del penal tan aviat», es planyia el central.