«La plantilla no és per ser dels 4 primers»

«La plantilla no és per ser dels 4 primers» lof

No se'l veia gaire animat ahir a Francisco després de l'empat al camp del Fuenlabrada. Si bé és cert que l'estat del terreny de joc «no estava en les millors condicions després de les gelades» del temporal Filomena, el Girona va «patir» i quan es trobava «en el millor moment» va arribar l'empat. «Hem volgut més amb el cor que no pas amb el cap», reconeixia el tècnic afegint que «no marxem contents, però seguim sumant». A tot això, i amb la vista posada en el proper partit contra l'Almeria, Francisco va deixar anar que «ens equivoquem quan pensem que tenim plantilla per estar entre els quatre primers». La seva fixació immediata és arribar el més aviat possible als 50 punts per assegurar la permanència.

«Sabíem on veníem i el que ens trobaríem. Se'ns ha posat de cara amb el penal. Hi ha hagut molta disputa, joc aeri i caigudes. En el millor moment de la segona part, quan més teníem el control del partit, ens han igualat en un servei de banda i hem volgut més amb el cor que amb el cap. Han tingut les seves oportunitats. Partit difícil, potser el camp s'ha assecat massa ràpid i no permetia una bona circulació, dividint més les segones jugades. No marxem contents perquè volíem retallar els quatre punts de distància respecte al sisè, però seguim sumant.

«Sabíem on veníem. Cap rival ha tingut prou tranquil·litat ni claredat per tenir la pilota en aquest camp. Ells no ho permeten perquè pressionen i potser també és cosa del terreny de joc, que encara no està en les millors condicions després de la gelada que hi va haver a Madrid (Filomena). Volíem jugar a camp contrari i hem tingut moments, a la segona part sobretot abans del seu gol, on l'equip es trobava bé però ens han faltat més opcions d'àrea. S'han posat al partit amb els córners i ens han fet patir per moments, però això és el que toca a Segona».

«Fa temps que el sisè lloc no està a la meva ment. Ho estava guanyar a Fuenlabrada per arribar als 40 punts i no és així perquè en tenim 38. Ens importa el més immediat i com no hem pogut aconseguir el que buscàvem ara hem de centrar-nos en l'Almeria, que serà difícil. El resultat del Rayo ens permetia posar-nos a dos punts però si no enllacem victòries és impossible. No hem de pensar més enllà del pròxim partit».

«Volem jugar a camp contrari. Si parlem de Monchu i Gerard són dels millors de la categoria amb el seu rendiment físic. Són agressius perquè no es trobin còmodes el rival i tenen segona jugada. No volíem jugar tota l'estona al joc directe. Tenim Ramon que és súper equilibrat i defensivament és molt intel·ligent. Ha complert ajudant Bernardo i Santi (Bueno). El Fuenlabrada ens ha guanyat els duels per moments i així s'ha endut el duel cap al seu terreny. Hem de millorar i pensar en el pròxim partit perquè d'aquest ja no podem guanyar res».

«No crec que Mamadou estigui desconnectat de l'equip a la banda. Ha fet un bon treball i s'ha desgastat tenint situacions. Trobem a faltar els seus gols, però busquem un equilibri dins de tot l'equip per ser forts. Ens equivoquem quan pensem que tenim plantilla per ser entre els 4 primers. El que hem de fer és sumar punts de manera immediata per arribar als 50».

«Tenim set dies per davant, ara estic pensant en el que hem fet malament avui -ahir per al lector- per no endur-nos els tres punts. Afrontarem un partit difícil a casa contra el rival que lluita per l'ascens directe amb la millor plantilla o la més versàtil pel que fa a efectius. Venen de guanyar amb quatre gols a sobre, però si volem sumar el més aviat possible per estar tranquils haurem d'intentar guanyar a l'Almeria».

empat poc lluït del fuenlabrada a girona. Els de Francisco deixen escapar una bona oportunitat per retallar distàncies i es mantenen a quatre punts del play-off. 1 Cristhian Stuani disputant una pilota amb els jugadors del Fuenlabrada. F

2 Francisco queixant-se d'una acció del partit des de la banqueta. F

3 Enric Franquesa guanyant una cursa a Álex Mula. F