Stuani iguala Sylla

Ni de bon tros el Girona està descartat de la lluita pel play-off d'ascens. Coses més grosses s'han vist a Segona A els darrers temps i amb 15 jornades per endavant i 45 punts per jugar-se, els quatre de distància que separen els gironins de la sisena posició no són insalvables. Una altra cosa són les sensacions que deixa l'equip. Els de Francisco continuen sense tornar a encadenar un parell de victòries seguides que els permetin agafar una línia de regularitat que pràcticament mai han tingut durant la temporada. Ahir, l'equip va fer un gran esforç defensiu a Fuenlabrada i va aconseguir sumar un punt. L'empat, tanmateix, és insuficient per acostar-se a la promoció. I és que l'empat de dissabte entre el Rayo i el Ponferradina havia fet que el duel d'ahir al Fernando Torres adquirís una importància especial, perquè, en cas de victòria gironina, el play-off s'acostaria a només dos punts. Amb l'empat, tot continua igual. El Girona (38) és a quatre punts del sisè (Rayo, 42) i per davant també hi té el Ponferradina (41). A més a més, avui pot veure com el Mirandés el supera si és capaç de superar el Màlaga a Anduva (19.00). Sigui com sigui, mentre Mallorca, Espanyol, Almeria, Leganés i Sporting semblen jugar a una altra Lliga, la sisena plaça continua sense propietari clar. Rayo, Ponferradina, Girona, Mirandés, Fuenlabrada, Las Palmas i fins i tot el Màlaga si guanya avui a Anduva, aspiren a aconseguir aquest darrer bitllet per a la promoció en aquestes darreres 15 jornades de Lliga que resten.

Empat al pitxitxi

El partit d'ahir va confirmar també que el sorpasso al capdavant del pitxitxi de l'equip és a punt de confirmar-se. Cristhian Stuani va ser l'encarregat de transformar el penal comès sobre Yoel Bárcenas i va marcar el seu cinquè gol de la temporada. L'uruguaià, d'aquesta manera, iguala Mamadou Sylla al capdavant del rànquing de màxim golejador de la plantilla. Absent durant pràcticament tota la primera volta per culpa d'uns problemes físic, Stuani comença a agafar la seva millor forma i, lògicament, a fer el que més bé sap fer: marcar. El Matador de Tala ha estat, amb diferència, el màxim golejador del Girona les darreres tres temporades amb 31, 19 i 21 gols ,respectivament. Enguany, tanmateix, entre els molts partits que s'ha perdut per lesió i el bon començament de temporada de Sylla, semblava que tindria complicat repetir com a pitxitxi de l'equip. Per desgràcia del Girona, però, el despertar golejador de Stuani ha coincidit amb el pitjor moment de Sylla. El davanter vallesà d'origen senegalès està encallat als 5 gols des que va fer la diana de la victòria contra el Mirandés a Montilivi a principis de desembre de l'any passat (1-0). En total, doncs, són ja tres mesos que l'exdavanter de l'Espanyol, el KAS Eupen o el Gant, entre d'altres, no veu porteria. La sequera golejadora de Sylla l'ha notada un Girona que continua sent un dels equips menys realitzadors de tota la categoria.

Francisco es resisteix a veure un problema en la mala ratxa de Sylla. «No considero que estigui desconnectat de l'equip. Ha fet una bona feina i s'ha desgastat. Trobem a faltar els seus gols, però busquem un equilibri de tot l'equip», deia ahir. La realitat és que, sense Stuani, Sylla va agafar la responsabilitat de jugar com a davanter sol en punta i va respondre amb cinc gols. El vallesà va marcar en el debut contra el Leganés i també davant Cartagena (2), Saragossa i Mirandés. Ara bé, d'ençà del retorn de Stuani, Francisco ha escorat Sylla més a la banda, des d'on, segurament, no té tanta incidència en el joc ofensiu i ha perdut pes en matèria realitzadora.

El partit d'ahir també va servir per veure la reaparició de Pablo Moreno. El jove davanter cedit pel Manchester City va disputar el darrer quart d'hora després d'haver-se perdut els tres darrers partits (Leganés, Mirandés i Castelló) per culpa d'una lesió muscular. El malagueny, que suma dos gols aquesta temporada, es va lesionar segurament quan estava en el seu millor moment de forma. Amb ell, Francisco recupera una alternativa més per a la banda que, a més a més, ha demostrat tenir capacitat golejadora.