Al Girona només li han xiulat dos penals a favor aquesta temporada

Veure Cristhian Stuani agafar la pilota, eixugar-la, amanyagar-la un xic, col·locar-la al punt de penal, abaixar el cap, mirar l'àrbitre i expirar abans de xutar i celebrar un gol des dels onze metres és un ritual que s'ha vist ben poc aquesta temporada. No pas perquè l'uruguaià s'hagi perdut molts partits per lesió, sinó perquè enguany el Girona només ha vist com li assenyalaven dos penals a favor en aquestes 27 jornades disputades. El de diumenge a Fuenlabrada va ser tot just el segon després del que va transformar Samu Sáiz a Cornellà-El Prat contra l'Espanyol al desembre. Els motius? Potser no cal assenyalar directament el col·lectiu arbitral, que segurament algun n'hi ha escatimat als gironins, sinó que la raó va lligada a la manca de capacitat golejadora de l'equip. I és que si no es generen ocasions de gol, no es trepitja àrea i, sense entrar a la zona d'influència, difícilment cauran gaires penals a favor.

En aquest sentit, a diferència d'aquesta temporada, el curs passat, l'equip ja havia vist com li xiulaven 8 penals a hores d'ara amb les mateixes jornades disputades. El curs l'acabaria el Girona amb 12 penes màximes favorables. Stuani seria l'encarregat de llançar-les totes amb un encert gairebé total. Només contra l'Alcorcón va fallar l'uruguaià. Aquell dia, en l'afegit, Stuani va enviar la pilota al travesser. Ni amb Juan Carlos Unzué, ni amb Pep Lluís Martí ni tampoc amb Francisco Rodríguez, el Girona 19-20 era una màquina de fer futbol i de crear oportunitats. Tanmateix, sí que aconseguia trepitjar més sovint l'àrea rival i això facilitiva la possibilitat que li xiulessin penals. Així, el Girona de la temporada passada va veure com n'hi assenyalaven a favor davant Rayo, Las Palmas, Tenerife, Saragossa (2), Lugo (2), Alcorcón, Deportivo, Mirandés, Almeria i Cadis.

Els dos penals xiulats a favor enguany en 27 jornades són entre les xifres més baixes de la categoria. De fet, només el Màlaga, a qui no n'hi han assenyalat cap, en té menys que els gironins. Amb dues penes màximes a favor també hi són Rayo Vallecano, Mirandés i Tenerife. Per contra, els equips que més penals han xutat a favor són l'Almeria (9), el Fuenlabrada (8) i Mallorca, Alcorcón i Albacete (7).

De penals se n'han vist pocs aquest exercici en els partits del Girona. Ni a favor, ni tampoc en contra. Els de Francisco han estat castigats amb dos penals en el que s'ha jugat fins ara de temporada. Les dues penes màximes van ser al camp de l'Alcorcón i a Miranda de Ebro fa tres jornades. Al Santo Domingo, l'exblanc-i-vermell, Marc Gual va llançar al travesser i fora, mentre que, a Anduva, Vivian no va perdonar. Només al Mallorca li han xiulat menys penals que al Girona, només un. Amb els mateixos dos en contra hi ha Ponferradina, Mirandés i Saragossa. En canvi, els més castigats de tota la categoria són el Las Palmas (amb 9) i l'Albacete (8).