La lliga rebaixa encara més el límit salarial del Girona, que ara és de 4,15 milions

Com ja va passar al mercat d'estiu, els efectes de la pandèmia han condicionat els equips de la Lliga a l'hora de fer operacions al mercat d'hivern, que es va tancar a principis de febrer. El Girona és un dels equips més afectats per la disminució dels ingressos i pel fet que ara ja tothom té assumit -amb tot el que comporta econòmicament- que no hi haurà públic aquesta temporada. Quedar-se sense ascens a Primera contra l'Elx continua passant factura al Girona. El club de Montilivi ja va veure dràsticament reduït el límit salarial aquesta temporada per part de la Lliga i va passar de ser el club amb més potencial per a la plantilla (29 milions) a tenir-ne un dels més baixos de tota la Lliga (4.253.000). Ahir, l'ens presidit per Javier Tebas va fer balanç de com havien quedat els topalls salarials després del mercat d'hivern i el Girona ha vist com perdia encara més múscul econòmic (98.000 euros) i es quedava amb un límit de 4.155.000. La retallada és, tret d'excepcions, general entre tots els clubs de la Lliga Santander i la Lliga Smartbank. En el cas del Girona, que ja tenia el límit salarial superat amb escreix a principi de curs, la Lliga li aplica, a més a més una subcorrecció que li fa perdre aquests quasi 100.000 euros.

La despesa del Girona en plantilla, cos tècnic i filial realment és força més superior dels poc més de quatre milions que ahir va anunciar la Lliga. De fet, ja a l'octubre la Lliga va explicar que arran de la dràstica disminució d'ingressos, sobretot en l'àmbit d'abonaments i entrades, permetria que els clubs superessin el seu límit. La Lliga va introduir un canvi en la norma i permet, en funció de diversos barems, que els clubs s'excedeixin. Com que la té sanejada la tresoreria, el Girona s'ha pogut agafar a aquesta circumstància i, tot i que en la llista el club aparegui com el segon menys poderós, a l'hora de la veritat el valor de la plantilla està per sobre dels deu primers de la categoria i es col·loca en una forquilla d'entre 10 i 16 milions.

Aquest mercat d'hivern, el Girona ha fet quatre moviments a la plantilla. Tres han estat de sortida: la cancel·lació de la cessió de Muric per part del City, la rescissió de José Aurelio Suárez i la cessió de Ramalho a l'Osasuna, mentre que un ha estat d'entrada: el fitxatge d'Ortolà (Tenerife). Això ha permès, en certa manera, retallar una mica el diferencial sobrepassat per part d'un Girona que estarà obligat a fer-ho encara més la pròxima temporada, si no assoleix l'ascens.

En aquest sentit, entre les dades que ahir va fer públiques la Lliga també va transcendir que des que es van tancar la comptabilitat del mercat d'estiu fins al febrer, el Girona ha vist com entraven 452.000 euros en concepte d'ingressos comercials, a més a més de 147.000 en concepte «d'altres». Fonts del club asseguren que no es tracta de cap partida publicitària nova sinó que són quantitats ja previstes, o bé variables dels drets de televisió i que s'han ingressat després que la Lliga tanqués els números a l'octubre. A la partida d'altres, també hi podria entrar l'estalvi de la fitxa de Ramalho i Muric.

Segons les dades de la Lliga, els clubs excedeixen el límit de cost de plantilla esportiva en 484 milions, dels quals 468 milions corresponen als equips de La Lliga Santander i 16 milions a La Lliga Smartbank. Aquest càlcul es produeix després de revisar-se el límit de cost de plantilla esportiva després del període de traspassos de gener, que s'ha reduït dràsticament. D'entre els clubs de Primera, només el Madrid, Celta, Granada i Osca augmenten el límit salarial.

L'impacte de la pandèmia de coronavirus ha suposat una reducció d'ingressos de 2.013 milions d'euros entre tots els clubs de LaLiga en les temporades 2019-20 i 2020-21, 1.030 milions nets descomptant la reducció de despeses en 984 milions. En aquest sentit, el president de la Lliga, Javier Tebas no veu viable l'entrada de públic als estadis fins gairebé passat l'abril. «Esperem que amb la vacunació i la baixada de la corva, poguem tenir l'opció de fer entrar un percentatge de públic als estadis», deia.