Valery Fernández s'ha reincorporat aquest matí als entrenaments del Girona. Tal i com marca el protocol de la Lliga, l'extrem altempordanès ha estat deu dies aïllat per haver estat en contacte directe amb una persona positiva per COVID-19. Un cop superat aquest termini, Valery, que no va donar positiu, ha pogut tornar a la dinàmica del grup. D'aquesta manera, l'escalenc estarà a disposició de Francisco per rebre diumenge l'Almeria a Montilivi (21:00).