Balanç d'un any sense públic a Montilivi: 13 victòries en 23 partits

Ni càntics, ni aplaudiments, ni esclats d'alegria, ni escridassades ni xiulets. Tot va desaparèixer d'una revolada dels estadis diumenge farà un any per culpa d'una pandèmia mundial que, a part de maltractar la societat, l'ha sacsejada fins a canviar-li totalment els hàbits i fer que res sigui igual que abans. El futbol no ha esquivat les restriccions i, de fet, arran de l'estat de l'alarma del març passat, la competició professional es va ajornar. Ni amb públic ni sense, com s'havia especulat en els dies anteriors a l'anunci del Govern. El Girona, aquell 7 de març de 2020, amb 7.914 espectadors a l'estadi, no va passar de l'empat contra l'Albacete i va veure frustrat un cop més l'intent d'acostar-se als llocs d'ascens directe. Un gol de Brandon Thomas, una errada d'Alcalá en el gol de Manu Fuster i un parell de penals protestats en l'afegit són els darrers records que guarda l'afició del Girona d'un partit a Montilivi. Un partit normal, és a dir, amb públic, entrepà, patates, crispetes, aigua, refrescos, encaixades de mans i abraçades. Res a veure amb el que d'ençà de fa un any s'ha viscut a Montilivi. Des d'aquell ja llunyà Girona-Albacete, l'equip ha jugat tots els partits a porta tancada sense l'escalfor dels seus seguidors, sovint tan necessària per ajudar a guanyar. Han estat en total 23 partits sense públic a Montilivi dels quals el Girona n'ha guanyat 13, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 6. Segurament, el més recordat per tothom és la final del play-off d'ascens contra l'Elx de l'agost passat, però l'afició blanc-i-vermella també s'ha perdut la victòria contra l'Espanyol d'enguany (1-0) o partits decisius del final de Lliga passat contra Saragossa (1-0) i Almeria (1-0). Dies especials en què Montilivi solia rugir i empènyer els seus jugadors cap a la victòria.

Aquell dia de l'Albacete tothom va marxar decebut i disgustat cap a casa. El Girona de Pep Lluís Martí tornava a deixar escapar una bona oportunitat, contra un rival de la part baixa, d'acostar-se a dalt i es distanciava fins als vuit punts del segon classificat, llavors el Saragossa. Des de llavors, els aficionats no han pogut tornar-se a indignar amb l'àrbitre, amb cap jugador rival ni tampoc criticar les decisions d'un Francisco a qui no coneixen encara. El tècnic andalús ha repetit moltes vegades que li agradaria jugar amb l'afició per conèixer-la i gaudir-la. Ara per ara, però, Francisco només ha dirigit partits del Girona a porta tancada a Montilivi. El primer d'experimentar la sensació de jugar sol va ser Martí. El tècnic balear va estrenar-se amb un nyap de partit contra el cuer Racing (0-0). Només tindria una altra oportunitat Martí a Montilivi contra el Numància (2-0), abans de ser destituït per la mala dinàmica de resultats arran de la derrota a Màlaga (2-0).

Ja amb Francisco, els resultats com a local del Girona van ser molt bons llevat del disgust contra l'Elx. Aquesta temporada, tanmateix, el balanç no és tan favorable i l'equip ja ha perdut cinc partits (Mallorca, Màlaga, Fuenlabrada, Leganés i, a la Copa, Vila-real).

A part del caliu i l'escalf cap a l'equip, aquest any sense espectadors a Montilivi ha deixat molt tocada la caixa del Girona. D'entrada, el club va cobrar només la meitat de l'abonament d'aquesta temporada i ara, si com sembla s'acaba el curs sense públic, haurà de tornar els diners als abonats. A part de la partida d'abonaments, també s'ha perdut tot el que es generava en un dia de partit: entrades, llotges VIP, vendes a la botiga, servei de bar... En aquest sentit, el club vas deixar d'ingressar força calés en els partits decisius de final de temporada contra Almeria, Saragossa o Cadis i, sobretot, en el play-off d'ascens, que no entrava en l'abonament i tothom hauria hagut de pagar per veure l'Almeria i l'Elx. Fonts del club estimaven que la partida no ingressada per tot plegat superava 1,2 milions d'euros.

La normativa de jugar sense públic també va fer que aquest estiu no se celebrés el Torneig Costa Brava ni tampoc cap acte commemoratiu del cinquantè aniversari de la inaguració de l'estadi de Montilivi. Dos dies que, amb tota probabilitat, el camp hagués presentat un bon aspecte.

Deia Javier Tebas, president de la Lliga, que haurà de passar tot el març i segurament l'abril abans no es pugui començar a parlar de fer entrar «un petit percentatge» de públic als camps. Dependrà bàsicament de l'evolució de la pandèmia i del ritme de vacunació. Tot i això, sembla complicat que aquesta temporada hi pugui haver gent als estadis. De momeent, la iniciativa Obrim Girona, que havia de ser una prova pilot per anar fent entrar gent als camps, teatres i pavellons, entre d'altres, està ajornada. El Girona l'havia de posar en pràctica contra l'Almeria o el Lugo, però de moment haurà d'esperar.

un any sense espectadors a montilivi. 1 Mojica i Miquel desfets, amb la grada buida de fons, després del 0-1 contra l'Elx del curs passat. F

2 El Girona celebra el gol de la victòria contra l'Espanyol en el derbi d'aquesta temporada. F

3 El gol de Brandon a l'Albacete va ser l'últim celebrat amb públic a l'estadi. F