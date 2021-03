Pérez Pallás serà al VAR diumenge contra l'Almeria

El navarrès Iglesias Villanueva ha estat designat per dirigir el partit de diumenge entre el Girona i l'Almeria a Montilivi (21:00). Amb el navarrès, no li han anat gens malament les coses al Girona, que no ha perdut mai amb ell fins ara. El balanç és de tres victòries i un empat. La darrera vegada que els va arbitrar va ser en el triomf contra el Cartagena (2-1) a l'estadi. Iglesias Villanueva també va ser l'àrbitre de l'anada de les semifinals del play-off ontra l'Almeria (1-0). Més controvèrsia genera Pérez Pallás. El gallec ha tornat a ser designat per vigilar el partit des del VAR. Recordat per ser qui va instar l'àrbitre de la final del play-off passat contra l'Elx, que expulsés Stuani, aquesta temporada també li ha fet la guitza un parell de partits al Girona. El més clamorós va ser contra el Mallorca a l'estadi (0-1). Aquell dia va fer anul·lar un gol a Pablo Moreno, no va fer revisar l'acció de l'expulsió de Ramalho ni tampoc una entrada salvatge de Galarreta a Sylla. Pérez Pallás va passar desapercebut contra el Rayo (0-0) però en la seva darrera aparició, contra el Leganés (0-2) fa unes setmanes, va decidir anul·lar per mil·límetres un gol de Santi Bueno que hauria estat l'1-0.