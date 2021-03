«Vull ajudar més l'equip fent gols i donant assistències»

Acabat l'entrenament d'aquest matí i a pocs dies de rebre l'Almeria a Montilivi, ha sigut l'extrem Yoel Bárcenas l'encarregat d'atendre als mitjans de comunicació en una roda de premsa virtual. El panameny ha recordat que una categoria com la Segona Divisió A "requereix" sumar el màxim de punts possibles i just en això està centrada la plantilla del Girona, sense pensar encara en un hipotètic "play-off" perquè "encara estem al mes de març". En la faceta individual, ha reconegut que té ganes de "ser important per l'equip" en aquest tram que queda de temporada.





?? @yoelbar23: "Hi ha partits que s'han de guanyar i el del diumenge n'és un." ?? pic.twitter.com/Ms7nHkaiki — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) March 4, 2021

"Les sensacions que tenim és que se'ns van escapar dos punts contra el Fuenlabrada . Tot i això, l'equip està bé. Immers en una dinàmica de sumar punts. És just això el que requereix aquesta categoria. Hem de sumar, sobretot quan es juga fora de casa. Ara tenim una oportunitat a Montilivi"."Sabem que és un rival complicat, que juga molt bé al futbol. Saber, ho sabem tot d'ells. El que ara ens toca a nosaltres és contrarestar el seu bon joc i a més al nostre camp. Volem ser protagonistes nosaltres. Fer les coses bé i també guanyar. Som conscients de com està la classificació, el que ens obliga a guanyar punts perquè els que vénen per sota també estant sumant. L'Almeria té una bona plantilla i es mereix tot el nostre respecte. Ara bé, serà un partit de futbol i com jo dic, la pilota és rodona i tot pot passar"."On més còmode em sento és a la banda esquerra, tot i que també ho puc fer bé a la dreta. Intento complir amb allò que em demana l'entrenador. Entenc que no estic malament pel que fa el joc, però sí que vull donar una mica més. Vull ser més important per a l'equip marcant gols i donant assistències. Vull ajudar a guanyar"."Soc un futbolista molt exigent amb mi mateix. Però tampoc em pressiono per dur aquesta xifra de gols perquè la meva posició no ho requereix, sinó que es basa més en ajudar l'equip des de la banda. El gol arribarà sol. Estic analitzant aquesta situació, què és el que em passa i intento fer el que millor em pot anar. Miro d'acoblar-me a la manera de jugar de l'entrenador i també dels meus companys"."La veritat és que el discurs està allà, és clar. Però no podem pensar encara en el play-off si ens trobem començant el mes de març. Hem de jugar el proper partit, que és el de l'Almeria, i només pensar en això. Ja veurem després com va la temporada".