El compte enrere perquè Granell jugui el seu primer partit oficial amb el Bolívar

Als seus 32 anys i amb una motxilla carregada d'experiències de tota mena, Àlex Granell viu, segurament, l'aventura més exòtica de tota la seva carrera com a futbolista professional. L'esgota a Bolívia, ben lluny de la seva Girona natal, i ho fa amb la mateixa il·lusió del primer dia, decidit a aprendre d'un campionat i d'un futbol fins ara desconeguts per ell. Enllestida la pretemporada, el curs oficial és a punt de començar. Un debut que espera amb ganes i que s'acosta sense aturador. Serà la setmana vinent amb un doble compromís. A la Lliga i també a la Copa Libertadores, la màxima competició del continent sud-americà.

Sota la batuta de Natxo González i en una plantilla renovada que disposa de més d'una desena de cares noves, el Bolívar jugava el seu darrer partit de preparació. Ho feia a l'Hernando Siles, el seu estadi, i amb públic a les graderies. Menys del que és habitual i sempre complint amb les pertinents mesures de seguretat, però al cap i a la fi amb presència d'espectadors. Granell va ser titular en la victòria per la mínima contra Independiente Petrolero (1-0). El duel es va decidir des del punt de penal. «Era amistós, però ens ho hem pres amb la màxima seriositat, conscients que la competició oficial ja arriba. Ha sigut un molt bon test, un partit exigent. Estic molt feliç de poder jugar al Siles. Feia mesos que hi veia jugar als meus companys, en un estadi tan especial com aquest, i ja en tenia ganes». Paraules del gironí, que lluïrà una temporada més el dorsal 6 a la seva esquena.

De moment, l'estrena a casa amb punts en joc haurà d'esperar. Els dos primers duels oficials seran a fora. Per començar, al camp del Wanderers de Montevideo, a l'Uruguai. Serà el proper dimarts, 9 de març, en l'anada de la fase prèvia de la Copa Libertadores. Uns dies més tard, el dissabte 13, estrena a la Lliga. També a domicili i contra e Guabirá, un equip de la ciutat de Montero, situada a poc més de 800 quilòmetres de la capital, La Paz.

Granell fa un «balanç positiu» d'aquesta pretemporada i veu l'equip preparat per afrontar tots els reptes que té ara per davant. «Venim de disputar partits exigents. L'equip és bastant nou, però tot i això sempre competim i ens trobem, cada dia ho fem millor i m'he trobat un grup fenomenal en aquest vestidor. Crec que viurem un gran any per tot el que estic veient des de dins. Ara ens toca afrontar la competició oficial, que és el més important». El passat mes d'octubre Àlex Granell va tancar una etapa de sis temporades a Montilivi fitxant pel Bolívar, propietat de Marcelo Claure, un dels accionistes del Girona.