Converses amb Kebé per ampliar el contracte

Malgrat estar fortament condicionat per les restriccions econòmiques que li imposa la Lliga, el Girona continua treballant en el futur a curt i mitjà termini. El club és conscient que, si no ascendeix a Primera Divisió, no podrà pagar sous estratosfèrics i haurà de replantejar-se la filosofia dels últims anys. L'aixeta de les cessions per part del Manchester City hauria de continuar oberta, però una altra de les vies per planificar el Girona del futur és el planter i, en aquest sentit, el club ja es va assegurar la setmana passada la continuïtat de Ramon Terrats fins al 2024. El barceloní, tanmateix, no és l'únic jugador del planter que el Girona vol renovar. De fet, molt abans de l'eclosió de Terrats, el club ja havia començat les converses per millorar i allargar el contracte d'Ibrahima Kebé. El migcampista malià, de 20 anys, va debutar la temporada passada a Las Palmas de la mà de Pep Lluís Martí i, a l'estiu, el club, amb el vistiplau de Francisco, va decidir que s'incorporés de manera definitiva al primer equip, tot i que encara té fitxa del filial. Aquesta temporada suma 16 partits entre Lliga i Copa amb 690 minuts malgrat que la covid-19 primer i uns problemes de pubis, després, li han fet la guitza i han impedit que tingués més continuïtat. Per joventut i potencial, la direcció esportiva considera que Kebé pot ser una de les pedres angulars del Girona del futur i així l'hi ha fet saber. Ara bé, la projecció del malià ha fet que desperti també l'interès d'alguns equips categoria superior i francesos. De moment, les converses no acaben de desencallar-se tot i que hi ha bona predisposició de les dues parts. Amb contracte fins el 2022, Kebé té una clàusula de rescissió de 10 milions d'euros.

Habitual als entrenaments ja des de la temporada passada, Martí li va donar minuts a Las Palmas i també va jugar una estona amb Francisco a Alcorcón. Enguany va començar molt fort la temporada amb minuts i protagonisme durant les set primeres jornades, amb dues titularitats incloses (a Lugo i contra el Cartagena). El malià, tanmateix, va veure frenada la seva progressió arran de donar positiu per covid-19. El jugador no es va poder desempellegar del virus fàcilment i va haver d'esperar un mes per tornar a competir. Aquestes setmanes de baixa per coronavirus van coincidir quan l'equip tenia més absències i van impedir-li gaudir encara de més minuts. Un cop recuperat, va ser titular a un bon nivell en tots els partits de Copa del Rei, Segoviana, Lugo, Cadis i Vila-real malgrat arrossegar uns problemes al pubis que no el deixen rendir al cent per cent. Contra el Castelló fa quinze dies va jugar tot just la segona estona a la Lliga aquest any 2021. Abans només havia participat cinc minuts contra l'Espanyol en el derbi a Montilivi.

Sigui com sigui, el Girona creu en el creixement de Kebé i així li ha fet saber. El club vol que continuï però de moment l'acord encara no arriba.