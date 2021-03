L'Uruguai cita Stuani per jugar dos partits a final de mes

Cristhian Stuani ha entrat en una primera preselecció de 35 futbolistes per jugar amb l'Uruguai dos partits classificatoris pel proper Mundial de Qatar del 2022 a finals d'aquest mes de març. Si el davanter del Girona finalment és un dels escollits, s'haurà de desplaçar fins al continent sud-americà per enfrontar-se a l'Argentina (dia 26) i Bolívia (30).

D'aquesta manera, Stuani estaria uns dies fora de la dinàmica blanc-i-vermella, el que l'obligaria a perdre's fins a dos compromisos de Lliga. No podria jugar contra l'Albacete a Montilivi ni tampoc arribaria a temps per visitar la Nova Creu Alta de Sabadell. Encara no s'ha determinat el dia i l'hora per aquests dos partits.