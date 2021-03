«No estic content amb els números, vull ser important»

Panamà, Croàcia i Mèxic abans d'arribar a Espanya. Un viatge estrany, però tot s'hi val en això del futbol si el que es vol és intentar triomfar algun dia. Sempre ha reconegut Yoel Bárcenas que vol arribar a competir a la màxima categoria d'una de les potències europees i ara es troba a mig camí. La seva targeta de presentació a la Segona Divisió A el portava a superar la barrera dels 30 partits per temporada amb l'Oviedo, on tot i fer d'extrem oferia uns registres més que interessants de cara a porteria: 14 gols en els dos anys que va passar al Tartiere. Avalat per aquests números el pescava el Girona, on ha gaudit de la confiança de Francisco, jugant més de 1.600 minuts fins ara. Fins aquí, manté la tònica dels últims cursos però per emular-los li manca una mica de punteria. De moment, un parell de gols i les mateixes assistències. «Pel que fa els números no estic com a mi m´agradaria estar. Soc molt exigent amb mi mateix. Entenc que en el joc no estic pas malament, però sí que m'agradaria donar una mica més. Vull ser més important per a l'equip fent gols i donant assistències. El que m´agradaria és ajudar per guanyar».

Així s'expressava ahir al migdia, en una roda de premsa virtual en la qual repassava l'actualitat de l'equip i la seva situació personal. Hi afegia cullerada: «Tampoc em pressiono amb la xifra de gols perquè la meva posició no ho requereix, sinó que es basa en donar-ne, en ajudar l'equip des de la banda. Estic tranquil perquè sé que els gols i les assistències arribaran. Estic analitzant aquesta situació, pensant què és el que em passa i què puc fer per millorar. Miro d'acoblar-me a la manera de jugar de l'entrenador i als meus companys».

Tot recordant que el que «requereix» la categoria no és pas cap altra cosa que «sumar punts» i que el vestidor té la sensació que se'n van «escapar» dos l'altre dia a Fuenlabrada, Bárcenas és del parer que cal pensar en el present. És a dir, en l'Almeria. «Sabem que és un rival complicat, que juga molt bé al futbol. Saber, ho sabem tot d'ells. El que ara ens toca a nosaltres és contrarestar el seu bon joc i a més al nostre camp. Volem ser protagonistes nosaltres. Fer les coses bé i també guanyar. Som conscients de com està la classificació, el que ens obliga a guanyar punts perquè els que vénen per sota també estant sumant. L'Almeria té una bona plantilla i es mereix tot el nostre respecte. Ara bé, serà un partit de futbol i com jo dic, la pilota és rodona i tot pot passar». Per tant, prohibit això de mirar cap al futur. Ni molt menys, fixar-se en el play-off, l'objectiu d'aquesta Lliga veient com està tot plegat. «És veritat que aquest discurs està allà, és clar. Però no podem pensar encara en fer o no fer la promoció si ens trobem començant el mes de març. Hem de jugar el proper partit, que és el de l'Almeria, i només pensar en això. Ja veurem després com va la temporada». El que el tranquil·litza és que veu l'equip «bé», centrat en el que s'ha de fer. «Tenim una bona dinàmica i el que intentarem és allargar-la el màxim que es pugui. Hi ha partits que s'han de guanyar sí o sí i el de diumenge és un d'aquests. Intentarem estar concentrats».