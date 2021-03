Francisco: "Aquest partit contra l'Almeria és totalment diferent als altres"

Un partit que sembla una final. El Girona-Almeria de demà a Montilivi (21 h) serà un dels partits més atractius d'aquesta jornada. En joc, hi ha les opcions de seguir pensant en el play-off per als de Francisco i les d'atrapar l'ascens directe per als de José Gomes -després de l'empat d'ahir entre Espanyol i Oviedo (1-1). Des que dirigeix el Girona, el tècnic andalús li ha guanyat la partida a l'equip de la seva terra amb dues victòries al play-off d'ascens frustrat i un empat heroïc amb vuit jugadors als Juegos Mediterráneos aquesta temporada. Francisco recupera a Valery, un cop complerta la quarantena, i disposa de tota la plantilla excepte el porter Adrián Ortolá que està lesionat (pateix una microruptura en el bessó intern esquerre).





COMUNICAT MÈDIC



Adrià Ortolá: El jugador pateix una microruptura en el bessó intern esquerre. L'evolució de la seva lesió determinarà el retorn als entrenaments amb el grup. — Girona FC 9??0???? (@GironaFC) March 6, 2021

