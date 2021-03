«Aquest cop és diferent; l'Almeria té moltes virtuts»

L'Almeria i José Gomes la hi tenen jurada a Francisco. Des que és entrenador del Girona, l'andalús sempre ha esgarrapat un resultat positiu contra l'equip de la seva terra. El d'avui, però, «és un partit diferent dels que hem tingut últimament» i els gironins hauran de treballar de valent per contrarrestar les «moltes virtuts» de l'Almeria. Un rival que ja va arribar al play-off el curs passat i que, a diferència dels de Montilivi i el Saragossa, ha trobat la «millor versió» amb una plantilla feta a cop de talonari per pujar directe.

«Afortunadament hi són tots, menys l'Adrián Ortolà, que és baixa per lesió. Valery ha entrenat amb normalitat. Com més siguin millor, ja ho dic sempre, perquè hi ha més competitivitat».

«És un partit diferent. La temporada passada quan vaig arribar vam endur-nos tres victòries i aquesta, un empat allà, però és totalment diferent. Estan en un lloc molt bo a la classificació, amb bona feina i una plantilla fantàstica. Fan bé les coses i per això són on són. Nosaltres no estem tenint el nostre millor joc, malgrat que portem 5 punts dels últims 9. Si millorem en l'àmbit col·lectiu el joc ofensiu podrem tenir millors resultats. És l'objectiu. Serà un partit complicat i molt diferent de fins ara».

«No ens acostumem a res, igual que la societat. Ja només pel fet de com anem a l'estadi: una hora abans, sense poder estar al vestuari, separats... El dia a dia és molt diferent. Trobem a faltar la nostra gent al camp. El futbol sense l'afició perd i perd moltíssim. És el que ens ha tocat viure i ho hem de superar. Tant de bo els puguem tenir el més aviat possible perquè per nosaltres és primordial. L'equip sempre ha tret bons resultats a casa i d'això n'és culpable l'afició del Girona».

«L'Almeria va jugar un play-off amb nosaltres. Dels equips que vam quedar-nos a Segona, tant el Saragossa com nosaltres no hem tingut la millor versió, però sí l'Almeria. Va tornar a fer una inversió molt forta en el camp econòmic, escollint a jugadors de molt nivell. Està completant una temporada fantàstica pel que fa al joc i a la classificació. Serà un partit complicat. És un equip amb un joc combinatiu fantàstic i versàtil en el joc ofensiu. Hem preparat el partit per tenir-ho tot controlat. Li veig molt poques debilitats i moltes virtuts enguany».

«Ha coincidit que tenim Bernardo, Santi (Bueno), Cristóforo, Monchu, Mamadou (Sylla) i Aday amb quatre targetes. Són molts, però no podem guardar res. Hem d'anar amb el millor que tenim per guanyar i a partir d'aquí adaptar-nos la setmana vinent, com hem fet tota la temporada. Ens pot condemnar pensar més en les targetes que no pas el contrari».

«Des que el vam veure sabíem que Sadiq seria un jugador important a la categoria; si no, no es paga tant per un jugador. És un encert per part de la secretaria tècnica de l'Almeria. Té qualitat, va a l'espai i amb rematada. Ajuda amb gols».