Francisco fa retocs a l'onze per rebre l'Almeria a Montilivi

Si les últimes jornades Francisco Rodríguez havia apostat per la continuïtat sense tocar gairebé res del seu onze tipus, avui ha decidit sacsejar l'equip tot coincidint amb la visita de l'Almeria, un dels candidats a l'ascens. El tècnic ha introduït fins a cinc canvis respecte la passada jornada i també s'intueix que podria variar el sistema.

Yan Couto, Juanpe, Cristóforo, Aday i Samu Sáiz jugaran d'inici, deixant per tant a la banqueta futbolistes com Calavera, Bernardo, Franquesa, Monchu i Sylla, tots ells titulars al camp del Fuenlabrada.

Tot esperant que comenci el partit per veure finalment quin és l'esquema escollit, sembla que Francisco podria apostar aquesta vegada per jugar amb tres centrals. Allà hi apareixeria Gerard Gumbau, mentre que Aday faria de carriler esquerre. Sigui o no així, el vallesà sí que actuarà per la banda esquerra.

Stuani es manté com a referència ofensiva com també juga Bárcenas, mentre que una de les principals novetats és el retorn de Samu Sáiz, que s'havia perdut els últims partits.

L'onze del Girona és el següent: Juan Carlos, Couto, Santi Bueno, Juanpe, Gumbau, Aday, Terrats, Cristóforo, Bárcenas, Samu Sáiz i Stuani.

De la seva banda, l'almeria sortirà amb aquest equip: Makaridze, Buñuel, Maras, Cuenca, Akieme, Morlanes, Samú, Robertone, Corpas, Lazo i Sadiq.