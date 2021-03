El Girona torna a topar amb Pérez Pallás

Des del no-ascens contra l'Elx, infaust dia en què el gallec Pérez Pallás va decidir expulsar Stuani per una acció que l'àrbitre havia castigat amb groga, no hi ha partit del Girona amb ell al VAR tranquil. Allò va ser la temporada passada, però és que en la present, l'escàndol cada vegada que apareix aquest col·legiat, a qui van descendir a Segona B per dolent i que ara es guanya la vida en el videoarbitratge, està assegurat. Ahirva tornar a fer de les seves donant per bo el 0-1 de Sadiq en posició molt dubtosa, tant o més que la de Santi Bueno contra el Leganés, però aquell dia, en canvi, el gol del Girona va ser anul·lat.

A la primera part el col·legiat Iglesias Villanueva va anul·lar un gol a Cristhian Stuani, que va rematar una centrada de falta de Gerard Gumbau, per un fora de joc clar. Fins aquí, tot bé. La polèmica va arribar al minut 72 quan Sadiq, qui sinó, va obrir la llauna. El col·legiat principal Iglesias Villanueva i els seus assistents van donar gol, a l'espera de la decisió final del VAR. Era difícil, qüestió de mil·límetres. Però davant del dubte, Pérez Pallás sempre ho té clar: en contra del Girona. De fet la realització televisiva no va oferir cap repetició concloent ni, el que més més gros, la habitual imatge amb les línies traçades per justificar la decisió.

Així doncs, l'àrbitre que va expulsar a Stuani en la dura final del play-off contra l'Elx i va privar-lo de l'ascens, va decidir ahir que el gol de Sadiq era reglamentari. Val a dir que normalment es repeteix la imatge de l'acció per veure si la línia del VAR confirma el fora de joc, però ahir no es va mostrar en pantalla, cosa que sí va passar en el gol no validat a Stuani. Una acció semblant, la de Sadiq, a la de Santi Bueno contra el Leganés i que en aquella ocasió sí seria anul·lada per fora de joc per Pérez Pallás. Des del VAR aquest any el gallec també va invalidar un gol a Pablo Moreno amb el Mallorca que hauria representat l'empat per una falta que l'àrbitre principal no va veure. De fet l'acció punible només era a la imaginació del responsable del videoarbitratge.

L'empat del Rayo Vallecano feia arribar el Girona al partit amb tot de cara per acaronar el play-off de ben aprop. La victòria serviria als de Francisco per quedar a només dos punts de la promoció i que ara és a cinc. Una oportunitat d'or es mirés per on es mirés, tot i que aconseguir-la seria d'allò més complicat. Al davant tenia un Almeria que, com als gironins, la jornada també li havia quedat d'allò més sucosa. I és que després de l'empat de l'Espanyol, tenien la opció de superar els pericos i atrapar l'ascens directe. Una oferta molt llaminera per a tots dos i que acabaria decidint Pérez Pallás des del VAR.

Com ja és costum des que Francisco dirigeix els blanc-i-vermells, l'Almeria va tenir problemes per endur-se la victòria. L'entrenador José Gomes té entravessats als de Montilivi. Per les tres victòries de la temporada passada -dues al play-off- i per l'empat heroïc que els gironins van esgarrapar amb vuit futbolistes en el partit de la primera volta al Juegos Mediterráneos. I ahir a Montilivi no va ser una excepció. Una llàstima per a l'afició, que no ha pogut veure en directe els cinc partits d'altura contra els andalusos. Precisament, es complia un any de l'últim cop que les grades de l'estadi vibraven amb el públic.

Sadiq va dictar sentència amb un gol que deixava sense cap mena de premi als de Francisco. La polèmica estava servida, una vegada més, pel criteri de Pérez Pallás des del VAR, que per línia general sol perjudicar el Girona.

La derrota contra l'almeria. Els de Francisco es queden sense puntuar després que el VAR validi un gol a Sadiq. 1 Aday recrminant a l'àrbitre Iglesias Villanueva que validés el 0-1 de l'Almeria. F

2 Bernardo marxant cap als vestidors després de veure una vermella directa. F

3 Yan Couto va reaparèixer a l'onze titular per enfrontar-se a l'Almeria. F