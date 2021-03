No és el què, és el com

Hi ha vegades que no és tan important el que s'aconsegueix com la manera d'aconseguir-ho. I ahir l'Uni va assolir la seva primera Copa de la Reina, que per si sol ja és una fita, però que té valor real per la manera de guanyar-la.

El que té mèrit d'aquest títol és haver derrotat en semifinals el gran favorit a la victòria final i haver-ho fet després de refer-se d'un tercer quart espantós on totes les opcions semblaven enfonsades. Té mèrit haver-se aixecat d'un moment tan complicat per forçar la pròrroga; i molt mèrit haver escombrat en els cinc minuts d'afegit, un rival que portava quaranta partits invicte.

I ja a la final, té mèrit haver guanyat un conjunt amb qui s'havia perdut dos cops a la lliga i haver-ho fet portant el ritme i el domini del joc i el marcador, durant gairebé els quaranta minuts de partit.

I té mèrit sumar aquest títol en un any de tantes restriccions sofertes pels problemes extra esportius que han afectat a l'economia del club. I per això en moments dolços com aquest caldria no oblidar aquells que segueixen donant nom a l'equip amb una aposta personal i familiar irrepetible i del tot lloable.

I amb el com, arriba el què, el primer títol de Copa. Un pas més d'un projecte que cada vegada té més competidors a nivell estatal i que corre el risc de diluir-se, però que amb èxits com els d'ahir vol seguir essent pol d'atracció de patrocinadors, seguidors i jugadores de primer nivell. Perquè el què, el títol, serà el que quedarà a les vitrines i a la història. Però el com serà el que lligarà tots els elements abans esmentats per mirar de seguir creixent.

I centrats en el futbol i en el Girona FC, el com va camí d'impedir que es pugi aconseguir el què. Que seria classificar-se per a la promoció, una fita cada vegada més complicada. I és que aquest Girona FC per moltes jornades que passin segueix mostrant un rendiment irregular que ja comença a inquietar pràcticament a tothom. I no serà perquè no quedi temps.