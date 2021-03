L'amarg centenari de Bernardo

Bernardo Espinosa no guardarà gens bon record del partit de diumenge contra l'Almeria. El central colombià va ser suplent per primer cop aquesta temporada i, quan va entrar al camp a la segona part, va ser expulsat al temps afegit per repel·lir amb una coça una forta entrada de Juan Villar. Això farà que es perdi el partit contra el Lugo d'aquesta setmana i, de retruc, que continuï amb quatre targetes grogues al límit de la suspensió. A més a més, i segurament el més important, el Girona va perdre i s'allunya a 5 punts de la sisena posició. Una nit per oblidar, francament. Sigui com sigui, i malgrat la mala estona de Bernardo sobre la gespa, el de diumenge contra l'Almeria va suposar el partit número 100 del colombià amb la samarreta del Girona. Un centenari amarg, sens dubte, però al cap i a la fi centenari. I és que no sempre un futbolista arriba a aquesta xifra de partits amb la mateixa samarreta i Bernardo ho ha aconseguit a Montilivi. Renovat aquesta pretemporada fins al 2023, el colombià viu enguany el tercer curs al conjunt gironí després de teornar d'una cessió a l'Espanyol l'exercici passat. La direcció esportiva hi confia i d'aquí la seva renovació, com també un Francisco que li ha donat galons des del primer dia per ser el líder de la rereguarda.

El canvi de sistema i que tant ell com Santi Bueno estiguessin a una targeta de la suspensió, va fer que Francisco decidís asseure Bernardo a la banqueta diumenge. El colombià, fins llavors, havia estat titular sempre que havia

estat disponible i només s'havia perdut el partit contra el Mallorca a Montilivi, precisament per sanció perquè havia estat ?expulsat la setmana anterior davant el Las Palmas. La lesió de Juanpe, la joventut de Santi Bueno i el mercat de gener, amb l'adeu de Jonas Ramalho a l'Osasuna, han fet que Bernardo hagi estat intocable per a Francisco. Caldrà veure si ara, amb la recuperació de Juanpe, continua sent indiscutible.

Bernardo va arribar a Girona l'estiu del 2017 en l'estrena de l'equip a Primera Divisió. El colombià aterrava procedent del Middlesbrough en una operació on el Girona va haver de pagar traspàs. Format al planter del Sevilla, amb qui va arribar a debutar amb el primer equip, venia avalat per una bona trajectòria a Primera amb el Racing de Santander (11-12) i amb l'Sporting (12-16), entre Segona A i Primera. A Anglaterra només va disputar 11 partits per culpa d'una greu lesió. A Girona, de seguida va ser indiscutible per a Pablo Machín al lloc de lliure en la línia de tres centrals característica del tècnic sorià. Arran del descens a Segona A del 2019, Bernardo va ser cedit a l'Espanyol el curs passat, i també va baixar de categoria. Aquesta pretemporada, el jugador i el club van arribar a un acord per ampliar el contracte a canvi d'una rebaixa en les condicions salarials.

Bernardo, doncs, acumula ja 100 partits de blanc-i-vermell, en els quals ha marcat tres gols i ha estat expulsat quatre vegades. El colombià és el quart jugador de la plantilla actual que més cops ha defensat la samarreta. Només el superen Aday Benítez (190), Juanpe Ramírez (146) i Cristhian Stuani (123).