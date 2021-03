Una progressió insuficient

La irregular trajectòria que manté l'equip aquesta temporada afegit al nivell altíssim que estan oferint els grans candidats, Mallorca, Espanyol, Almeria i Leganés amb l'Sporting com a convidat, fa que el Girona continuï fora dels llocs de play-off un cop s'ha arribat al segon terç de la competició. Transcorregudes 28 jornades, el conjunt de Francisco suma 38 punts i és a 5 de la desitjada, i ara per ara única assequible, sisena posició. La xifra, lògicament, és menor de la que l'àrea esportiva i el mateix entrenador desitjarien. Tanmateix, l'equip continua viu i, tot i que no acaba d'arrencar, sí que manté una petita flama d'esperança barreja de competitivitat, qualitat i confiança, que fan que es mantingui certa il·lusió de poder atrapar la sisena posició en les darreres 14 jornades de Lliga. Ara bé, perquè això passi i l'equip regali un últim tram de Lliga interessant a la seva afició, la progressió en aquest tercer i dearrer terç haurà de ser superior al segon, que es va tancar diumenge i en què s'han aconseguit 20 punts de 42 possibles. La xifra és insuficientment superior a la del primer terç en què tan sols se'n van sumar 18. Amb 38 al sarró i 42 per jugar-se, tot és possible encara, però el marge d'error s'escurçarà a mesura que vagin avançant les jornades.

El ritme de punts del Girona no és d'equip de play-off. La progressió de 18 punts al primer terç i de 20 al segon situaria l'equip a final curs al voltant dels 60 punts, xifra amb la qual pocs equips han aconseguit entrar a la promoció. A més a més, si tenim en compte la velocitat de creuer dels aspirants a l'ascens, sembla força probable que enguany tant l'ascens directe com el play-off seran força més cars que en anteriors temporades.

En aquest sentit, el curs passat el Girona tenia 42 punts en aquests moments de Lliga, després d'haver-ne fet 20 al primer terç. L'equip de Pep Lluís Martí, això sí, era cinquè a 6 punts de l'ascens directe després d'haver empatat (2-2) a Riazor contra el Deportivo. Les xifres eren semblants a les d'ara i la progressió de l'equip va ser lineal per acabar amb 63 punts i ocupar la cinquena posició. Tanmateix, el potencial dels rivals no tenia res a veure amb els actuals. De fet, l'Osca va ser campió amb 70 i enguany el Mallorca ja en té 60 amb 14 partits per endavant. L'Elx va ser el darrer d'aconseguir el bitllet -i va pujar- i ho va fer amb 61 punts, una xifra que difícilment aquesta temporada tindrà premi.

Ni punt de comparació té aquest exercici amb el del curs de l'ascens (2016-17). Llavors, el Girona de Pablo Machín sumava 55 punts i era segon al final del segon terç de Lliga amb 10 punts d'avantatge respecte al tercer classifcat. I això que al primer tram de competició, l'equip n'havia sumat relativament pocs (21), però prou com per ocupar ja posicions d'ascens directe (tercer rere el Sevilla Atlètic, que no podia pujar).

El Girona va començar d'allò més bé el segon terç de temporada, amb tres victòries consecutives contra Mirandés, Albacete i UD Logronyès, que el van deixar a tocar dels llocs de play-off. Tanmateix, arran del canvi d'any, l'equip no ha trobat la tecla i des de la sèrie de tres triomfs seguits, l'equip tan sols ha sumat 11 dels 33 punts en joc. En aquest sentit, aquest 2021, els gironins només han guanyat dos partits de Lliga: contra l'Espanyol (1-0) i el Castelló (2-1).

En aquest darrer terç de temporada, el Girona necessitarà, doncs, millorar molt el ritme de punts si vol aspirar a entrar al play-off. El calendari sembla que comença a fer baixada després d'haver jugat ja contra Mallorca, Espanyol, Almeria i Leganés, els quatre primers classificats. Ara bé, ja se sap que a mesura que s'acosta el final de Lliga els equips de baix s'espavilen i sumen molts punts i refiar-se'n seria equivocar-se de cap a cap. Entre els partits que té pendents el Girona aquest darrer terç hi ha l'Sporting, el Ponferradina o el Saragossa a Montilivi i, a fora, el Rayo Vallecano, l'Oviedo, el Las Palmas i el Màlaga, entre altres.