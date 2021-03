El VAR no convenç el Girona

La derrota contra l'Almeria de diumenge passat continua portant cua. Ho va dir Francisco només acabar el partit en la conferència de premsa posterior; «no pot ser que estiguem cinc minuts esperant la decisió. És una situació que no es pot repetir, ens talla el ritme i reenganxar-nos és gairebé impossible, sobretot, si a més a més la decisió és contrària als nostres interessos». Cinc minuts de rellotge va trigar el VAR, amb el gallec Pérez Pallás al capdavant, per traçar unes línies que, teòricament, han de ser exactes i matemàtiques. Un temps que, a part de refredar els jugadors en el tram decisiu, és insultantment excessiu per prendre una decisió durant un partit. A més a més, poques hores després va aparèixer a les xarxes socials una imatge de @naxotellado al perfil de Twitter @ArchivoVAR en què s'apreciava que, per mil·límetres, el davanter de l'Almeria Sadiq sí que estava en fora de joc.

Llevat de les paraules, respectuoses sempre, de Francisco al final del partit, ningú del club va alçar la veu per queixar-se, no ja de l'arbitratge en el partit contra l'Almeria, sinó d'un historial de greuges amb Pérez Pallás que cada dia s'amplia. I és que no és la primera vegada que el Girona topa amb el gallec. Ni la segona ni la tercera. De fet, l'historial és llarg. L'últim cop que Pérez Pallás es va creuar en el camí del Girona va ser en el partit contra el Leganés (0-2) de fa unes setmanes a Montilivi. Llavors, en una situació molt semblant a la de Sadiq de diumenge passat, i després també de molts minuts deliberant, va decidir que Santi Bueno estava en posició antireglamentària i va anul·lar el gol que havia fet l'uruguaià i que hauria suposat l'1-0 per al Girona.

Les toves paraules del president Delfí Geli després de perdre contra el Mallorca a casa en un altre xou de Pérez Pallás (0-1) se les ha endut el vent fa dies i el Girona continua veient com la Federació designa el gallec pel VAR sense cap mania. El club considera que amb el discurs de Geli, en què parlava de «greuge comparatiu» en general cap al Girona, n'hi ha prou per expressar el punt de vista sobre el VAR i que, de moment, no cal anar més enllà. Ben al contrari que l'Espanyol, que fa unes setmanes va elevar una queixa formal a la Federació per tal que el balear Varón Aceitón no els tornés a xiular més.

Malgrat no aixecar la veu públicament, a Montilivi, ningú entén com, després de tants capítols amb el Girona, la Federació i el Comitè d'Àrbitres continuen designant Pérez Pallás al VAR als seus partits. En aquest sentit, a part del gol de Sadiq de l'Almeria i de l'anul·lat a Santi Bueno, aquesta temporada el col·legiat gallec ja va ser protagonista en la derrota contra el Mallorca. Aquell dia va fer anul·lar a l'àrbitre un gol a Pablo Moreno, no va fer expulsar Galarreta per una entrada criminal a Sylla i tampoc va ordenar revisar la vermella a Ramalho. Tot plegat va provocar el discurs de Geli, crític amb el VAR. La més grossa, però, la va fer en la final del play-off d'ascens contra l'Elx a Montilivi, quan va instar l'àrbitre a expulsar Stuani per una entrada a camp contrari sense cap incidència i que havia estat penalitzada amb targeta groga.

El VAR no convenç ni ajuda el Girona aquesta temporada. Ara bé, tampoc és cap excusa, i Francisco n'és conscient, per justificar la irregularitat de l'equip pel que fa a resultats.