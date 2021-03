El Girona demana la imatge del VAR que va validar el polèmic gol de Sadiq

No ha sigut pas una queixa formal. Tampoc una denúncia. Ni declaracions incendiàries. Però el Girona, com a club, s'ha mogut davant la polseguera que ha aixecat el gol d'Umar Sadiq, davanter de l'Almeria, i que va condemnar l'equip a la derrota el passat diumenge a l'estadi de Montilivi. Arribava el 0-1 amb l'atacant i pitxitxi del conjunt andalús en posició més que dubtosa abans de rebre la pilota i enviar-la al fons de la porteria defensada per Juan Carlos. Va haver de dictar sentència el VAR i per fer-ho va necessitar uns cinc minuts, per acabar determinant que el gol era vàlid i que havia de pujar al marcador. Gerra d'aigua freda i cop determinant perquè aquell partit s'acabaria perdent. Des de Girona ningú ha volgut assenyalar aquella jugada com la causant principal de la desfeta, però sí que hi ha dubtes en la decisió. Sobretot, perquè el club encara veure les imatges pertinents. No van sortir ni per televisió, quan d'altres cops, en jugades similars, sí que s'han vist. És per això que l'entitat va enviar el dilluns una carta al Comitè de Competició de la RFEF perquè aquest ho traslladi al Comitè Tècnic d'Àrbitres.

El Girona demana la imatge del VAR per veure de quina manera es van tirar les línies per confirmar que Sadiq estava en posició correcta i per tant el 0-1 era vàlid. Entén el club que si el videoarbitratge, una vegada més a càrrec de Pérez Pallás, va decidir que el gol era reglamentari és perquè hi havia unes imatges que així ho van determinar. I per tant, demana veure-les. Durant aquests últims dies per les xarxes socials n'ha aparegut alguna que situen Sadiq en fora de joc, encara que la seva fiabilitat no és del cent per cent en no ser les oficials.

De tot això en va parlar ahir el defensa Santi Bueno. Precisament ell, qui fa poques setmanes va viure una acció similar, marcant un gol contra el Leganés que el VAR, en aquella ocasió i de nou amb un munt de minuts per mirar-s'ho, acabaria invalidant. «És fomut perquè són jugades puntuals que acaben canviant el resultat i són transcendertals. És una decisió que van prendre d'altres persones amb una diferent perspectiva, necessitant molt de temps. Totes dues accions van ser negatives per a nosaltres i això ens fot una mica». Se li va demanar també per la postura del club, que decidia no aixecar la veu. Bueno recordava que «el president (Delfí Geli) ja va parlar després del dia del Mallorca per un gol de Pabl Moreno que va ser anul·lat. L'equip està amb el club i sabem que el club està amb nosaltres».

El 0-1 amb l'Almeria però és passat i el vestidor aposta per mirar cap al futur immediat, començant pel duel de dissabte, també a l'estadi. «Queden catorze finals i hem d'anar partit a partit, tenint situat l'objectiu el més amunt possible. Ara ens prenem el duel amb el Lugo com una final i volem els punts per acostar-nos a dalt». Confessava que «a tots ens agradaria guanyar tots els partits» admetent que l'equip ha sigut bastant irregular fins ara «per culpa d'alguns factors». També valorava la seva situació personal. Pràcticament inèdit la temporada passada, ara és indiscutible per a Francisco i acumula 18 titularitats a la Lliga. «Em sento molt bé, cada dia que passa tinc més confiança gràcies als minuts i les experiències que vaig acumulant. Jugar em té content i em fa ser cada cop més responsable. Vull seguir treballant per ser un futbolista cada cop millor».