Un partit sense Bernardo i defensa coixa per dissabte

Ara que tenia tota la seva plantilla a disposició, cosa inèdita durant la temporada, Francisco haurà d'afrontar el partit de dissabte contra el Lugo amb una baixa important. Bernardo Espinosa, el jugador de camp amb més minuts de la plantilla, no podrà jugar perquè el diumenge passat va veure la targeta vermella en el descompte del matx amb l'Almeria. Precisament el dia que complia cent partits oficials amb el Girona.

Segons va escriure Iglesias Villanueva a l'acta, Bernardo va ser expulsat perquè «des de terra» va «llançar els dos peus cap enrere i va impactar amb un d'ells a la cara d'un adversari fent servir una força excessiva». L'àrbitre no s'ho va pensar dues vegades i el futbolista tampoc va protestar gaire, cosa que va deixar el seu equip amb deu homes quan quedaven ben pocs minuts per a la conclusió. Competició va emetre ahir el seu veredicte i va castigar el defensa amb un partit. D'aquesta manera, Francisco es queda sense un dels tres centrals dels quals disposa. A dia d'avui només tindrà en plenes condicions a Juanpe Ramírez i Santi Bueno. Tots dos seran titulars. Aquesta darrera jornada Bernardo ja va ser suplent i el tècnic, que va apostar per una defensa amb tres centrals, va completar aquesta posició amb un migcampista com Gerard Gumbau.