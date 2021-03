Últims dies per presentar candidatura al Fòrum Montilivi

El Girona informava ahir que el termini per a aquells socis que vulguin presentar la seva candidatura al Fòrum Montilivi s'esgota aquest proper diumenge. Fins llavors hi ha temps per intentar ser un representant d'una de les tipologies d'aficionats del club: menors de 25 anys, públic femení, col·lectius minoritaris, persones amb mobilitat reduïda o discapacitats, penyistes, socis no abonats i públic familiar. Per esdevenir representants, els candidats hauran de ser escollits de manera democràtica en un procés de votació telemàtica que es durà a terme entre tots els socis.

El Fòrum Montilivi és una iniciativa que va sortir a la llum ara fa un mes i que té com a principal objectiu millorar la comunicació entre el Girona i la seva massa social, tot impulsant converses amb les diferents tipologies de seguidors blanc-i-vermells abans esmentades. Es tracta dun espai de diàleg per desenvolupar noves idees o per també discutir propostes impulsades des de l'entitat de Montilivi. La intenció és que aquestes reunions se celebrin mensualment.