«És un moment clau i ens toca sumar punts»

Amb l'única baixa de Bernardo i animat després del cop que va suposar la derrota del passat diumenge amb l'Almeria, la plantilla del Girona afronta la visita de demà del Lugo conscient que "estem en un moment clau de la temporada en què hem de sumar". Així ho ha valorat aquest migdia el seu entrenador, Francisco Rodríguez.

COM ESTÀ L'EQUIP?

"Tenim la baixa de Bernardo, la resta està disponible i amb la màxima il·lusió de jugar demà. El primer dia de la setmana la gent estava fomuda com havia de ser al no tenir el resultat. Hem analitzat el partit i vam fer moltes coses bé per haver tret un millor resultat contra un rival poderós com ho és l'Almeria. Ens hem anat aixecant, avui hem fet un entrenament fantàstic per competir al màxim nivell i sumar els tres punts. Estem en un moment clau en el que hem de sumar. L'equip està en predisposició d'això per batre un rival que voldrà el mateix que nosaltres".



OPTIMISME

"Continuo sent optimista per com veig l'equip entrenar i el dia a dia. Això em fa ser optimista de cara a demà, no puc pensar més enllà i sempre ho he dit. Seria no ser realista, ara estem distanciat del sisè lloc. Ens toca treballar bé i saber amb quin rival ens enfrontem. Mentre el missatge arribi, la gent cregui i els jugadors posin tot de la seva part som optimistes de cara el resultat de demà. Sabent també de la dificultat. Només cal veure els resultats de la passada setmana. A ningú li és fàcil guanyar. Tots els equips de davant excepte Mallorca i Almeria no van treure els tres punts. El moment és delicat, tothom posa molt de la seva part".



CANVI SISTEMA

"És cert que l'Almeria és un rival que juga molt per dins, domina la possessió i necessitàvem estar ben protegits en el nostre propi camp. Per això vam decidir sortir amb tres centrals fent servir Gerard (Gumbau) perquè ens ajudés en la sortida de la pilota, neta i bona. L'equip vam tenir bastantes ocasions de gol. És una opció per demà. Ens enfrontem a un rival totalment diferent, que ha canviat d'entrenador amb una proposta que és el contrari del que havia fet fins la setmana passada".



QUIN LUGO ESPERA?

"Ve de canviar d'entrenador i com deia, vam veure l'altre dia contra el Fuenlabrada un partit completament diferent del que venia fent abans el Lugo. Un Lugo que abans jugava bastant a camp contrari, molt directe, intens en totes les accions. Li va donar els seus fruits i ara és diferent, amb un entrenador que té una filosofia molt clara i que aposta per aquesta possessió per anar a camp contrari buscant superioritats. Té molt bons jugadors, el coneixeu tots. Ens exigirà, amb mentalitat diferent perquè ve un canvi d'entrenador".



SAMU SÁIZ

"Samu no trobava el seu millor moment i com qualsevol jugador que li passa això va haver de deixar pas a un altre que ho busqués. Va estar tres jornades sense gairebé cap minut i això és el que hi ha. Busco la competitivitat de la plantilla i quan algú no ens dona el cent per cent busquem solucions. L'altre dia va intervenir, va fer coses bé sobretot a la segona meitat, donant qualitat en atac. Sabeu què li demanem i si li toca entrar, haurà de donar el cent per cent. No queda altra per guanyar un partit a la Segona Divisió A".