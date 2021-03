Francisco: «Hem fet mèrits per no perdre el partit»

"Fomut" pel resultat però alhora "agraït" per l'esforç dels seus futbolistes, Francisco ha valorat l'empat del Girona contra el Lugo, el que allunya l'objectiu de la promoció. Ha admès el tècnic que ara és "primordial" arribar als 50 punts i que es manté "optimista" perquè "l'equip vol i ho vol de veritat".

«Tret dels deu primers minuts, quan hem encaixat el gol i hem patit, després l'equip ha estat millor i ha gaudit del seixanta per cent de la possessió. A més hem tingut oportunitats a la primera part i també a la segona. Hem sigut un equip valent, fins i tot amb un home menys. Al cap i a la fi és un punt. Cert és que el Rayo ens treu ara més avantatge. Ens toca seguir sumant, intentar guanyar a Las Palmas i no pensar més enllà. Hem fet mèrits per no perdre aquest partit», ha valorat.

Francisco també ha afegit que «el que hem de fer és sumar punts. Encara ens en queden per arribar als 50, que ara mateix és primordial per a nosaltres. Ho hem de fer el més aviat possible. Fa tres setmanes, quan havíem de jugar a Miranda, estàvem a set punts del Rayo. Ens vam posar a quatre i tornem a estar a set. L'equip vol i hem millorat. Continuem tenint situacions de gol a favor nostre i per això seguiré sent optimista. Treballarem al màxim cada dia per mantenir la motivació i el que no ho faci no participarà».