L'oportunisme de Sylla salva el Girona del desastre (1-1)

Podria haver sigut pitjor. Molt pitjor. Però l'empat contra el Lugo, veient com ha anat tot plegat, és el millor premi per un Girona decebedor que diu adéu a les seves opcions d'atrapar la sisena plaça i així jugar la promoció. Superat d'entrada pel rival, la reacció del segon temps ha topat una vegada més amb una evident falta d'encert i amb l'enèsima expulsió del curs. Fins a tocar del temps extra, quan ha aparegut l'oportunisme de Sylla.

La posada en escena ha sigut nefasta i alhora preocupant. Impròpia d'un equip que necessitava guanyar sí o sí per mantenir viva la flama de lluitar per l'ascens. Fent de local, el Girona ha saltat a la gepsa amb una o dues marxes menys del Lugo i les idees gens clares. Amb un sistema idèntic que el de l'última jornada i una defensa amb tres centrals, no se n'ha sortit contra un rival que ha aprofitat la velocitat d'Appiah per banda per generar molts maldecaps.

En sis minuts, un parell d'ocasions pels visitants i també el 0-1. Abans del gol d'El Hacen, Appiah no ha trobat porteria per ben poc i Venancio ha rematat de cap per sobre del travesser. La gerra d'aigua freda, només començar. Appiah ha trobat un passadís per l'esquerra i ha posat la pilota al segon pal, on ha entrat El Hacen rematant a plaer davant la passivitat de la defensa.

No hi ha hagut cap xut entre pals del Girona, incapaç de reaccionar pel que fa al nombre d'oportunitats. Sí, ha tingut més la possessió de la pilota i s'ha fet amb el control del joc, però el domini ha sigut del tot estèril perquè les arribades clares les ha tingut el Lugo. A banda de rematar tots els córners a favor, fins i tot ha tingut el 0-2 a les botes d'Appiah, que ha collit una clamorosa errada de Gumbau per encarar Juanpe, burlar-lo i rematar obligant Juan Carlos a fer una gran aturada. El primer acte ha acabat amb un nou xut perillós, aquest cop d'El Hacen.

Francisco ha fet entrar Nahuel Bustos per Gumbau al descans i l'equip ha fet un pas endavant. No ha arribat l'empat de miracle. El propi Bustos ha protagonitzat el primer xut a porteria dels gironins, però Cantero ha rebutjat el seu xut. Encara més clara ha sigut l'oportunitat de Santi Bueno, que tot sol i sense oposició, ha enviat l'esfèrica per damunt del travesser. La roda de canvis i les constants interrupcions han refredat l'embranzida dels de casa, que s'han quedat amb un home menys quan el VAR ha determinat que una entrada en una pilota dividida de Monchu sobre Juanpe que l'àrbitre no ha assenyalat ni com a falta era mereixedora de targeta vermella.

Amb l'entrada de Sylla i Kébé el tècnic ha intentat aixecar un partit que semblava dat i beneït i que s'ha acabat decidint en uns últims minuts esbojarrats. Allà és quan ha aparegut el davanter, que no marcava des del desembre, per batre Cantero i fer l'empat definitu.



Fitxa tècnica:



GIRONA: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Gumbau (Nahuel Bustos, min. 46), Aday, Ramon Terrats (Kébé, min. 77), Cristóforo (Pablo Moreno, min. 59), Samu Sáiz (Monchu, mn. 59), Bárcenas (Sylla, min. 77) i Stuani.

LUGO: Cantero, Campabadal, Diego Alende, Venancio, Canella, Xavi Torres (Seoane, min. 65), El Hacen (Hugo Rama, min. 73), Juanpe, "Puma" Rodríguez (Gerard Valentín, min. 57), Appiah (Christian Herrera, min. 57) i Carrillo (Manu Barreiro, min. 65).

GOLS: 0-1, El Hacen (min. 6); 1-1, Sylla (min. 89).

ÀRBITRE: Aitor Gorostegui Fernández-Ortega (comitè basc). Ha amonestat Xavi Torres (min. 26), Cristóforo (min. 57), Campabadal (min. 69), Juanpe (min. 84), Juanpe Ramírez (min. 93). També ha vist la targeta groga l'entrenador del Girona, Francisco Rodríguez (min. 67). Ha expulsat Monchu (min. 72) amb vermella directa.

ESTADI: Montilivi, sense públic a les graderies.