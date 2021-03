Luis César: «Sé què ens trobarem a Girona, conec el seu joc»

Si a la primera volta el Girona va visitar l'Anxo Carro ben poc després que el Lugo anunciés Mehdi Nafti com a nou entrenador, tres quarts del mateix passa en aquesta segona volta perquè el conjunt gallec uns dies enrere decidia canviar de nou l'inquilí de la banqueta incorporant Luis César Sampedro. El gallec parlava del partit d'aquesta tarda a Montilivi: «Conec quin és el tipus de joc del Girona i sé què és el que ens trobarem allà, encara que no tinc tan clar com es desenvoluparà el partit. Volem ser bons amb i sense la pilota als peus. La clau és millorar les coses que ens van faltar l'altre dia. Serà un partit diferent als altres que el Lugo ha disputat amb el Girona. Podem fixar-nos en alguns aspectes però tampoc tindrà massa valor. Canvis? Algun en faré».