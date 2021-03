«Atrapar els 50 punts és ara el més primordial»

«Fomut» per no haver guanyat i «agraït» per l'esforç dels seus jugadors. Barreja de sensacions per a un Francisco Rodríguez que no vol ni sentir a parlar de la promoció, que aposta pel dia a dia, però que alhora deixava ben clar que «l'equip vol i ho vol de veritat, però una altra cosa és que es produeixin els resultats desitjats».

«Tret dels deu primer minuts, quan hem encaixat el gol i hem patit, després l'equip ha estat millor i ha gaudit del seixanta per cent de la possessió. A més hem tingut oportunitats a la primera part i també a la segona. Hem sigut un equip valent, fins i tot amb un home menys. Al cap i a la fi és un punt. Cert és que el Rayo ens treu ara més avantatge. Ens toca seguir sumant, intentar guanyar a Las Palmas i no pensar més enllà. Hem fet mèrits per no perdre aquest partit».

«Lògicament estem fomuts, tot i que tothom està fent el possible per millorar. Hem patit un gol en contra molt aviat, als primers minuts. Però al final hem aconseguit empatar i amb un home menys, pel que és d'agrair l'esforç que han fet els jugadors. Hem anat amb tot fins al darrer moment per buscar el gol. Jo em trobo fomut ara mateix, com és lògic. Com li passa a tot entrenador que no pot guanyar. Però també agraït per com han jugat els meus futbolistes».

«Als primers minuts ens han fet mal amb les entrades d'Appiah per la banda esquerra. Després ho hem corregit i no s'ha produït més aquesta situació. Hem millorat. Si ara canviaria de dibuix? Entenem que durant la setmana preparem el partit depenent del rival i tenint en compte de quina manera estem còmodes. És cert que no ens ha sortit bé a la primera meitat però després del descans hem continuat insistint».

«El que hem de fer és sumar punts. Encara ens en queden per arribar als 50, que ara mateix és primordial per a nosaltres. Ho hem de fer el més aviat possible. Fa tres setmanes, quan havíem de jugar a Miranda, estàvem a set punts del Rayo. Ens vam posar a quatre i tornem a estar a set. L'equip vol i hem millorat. Continuem tenint situacions de gol al nostre favor i per això seguiré sent optimista. Treballarem al màxim cada dia per mantenir la motivació i el que no ho faci no participarà».

«No he vist la jugada i no he pogut parlar amb ell perquè els jugadors han de marxar ràpid cap a casa a dutxar-se per tot això del coronavirus. Si el VAR veu que és expulsió, és que l'entrada haurà sigut amb una força desmesurada. El que no ens podem permetre és una vermella a quinze minuts del final amb el que ens estem jugant».

«He protestat perquè ells perdien temps i no es feia res per evitar-ho. A partir de la meva amonestació han ensenyat dues grogues a jugadors del Lugo per aquest motiu. És que trigaven molt. Però tampoc he dit res de l'altre món. Tot i que el linier m'ha dit que ell era molt veterà i que havia de parlar millor o si no a la propera m'expulsaria. Només intentava animar els meus futbolistes».

«Si hagués marcat Santi Bueno potser hauríem estat a prop de la victòria. Jo almenys ho veia. Els jugadors em transmetien això, que podien anar a per ella. L'equip vol, i ho vol de veritat. Una altra cosa és que ens surtin els resultats que volem. No estem guanyant partits, tot i que tampoc en perdem gaires. Sempre estem competint molt bé, l'únic que ens cal és guanyar. És clar que no és gens fàcil en aquesta categoria».

«És fonamental que estigui endollat i el que intentem és aixecar el seu nivell competitiu. Portava dues setmanes fora de l'onze. M'alegro molt que hagi marcat i anirà molt bé perquè el necessitem. És un jugador important per als partits que falten».