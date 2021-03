Avui fa un any que ens varen tancar a casa, inicialment per quinze dies, que posteriorment varen ser setmanes i que al final han estat mesos. I aquest és un bon moment per recordar que una setmana abans d'aquest tancament, el Girona FC havia jugat el darrer partit com a local a Montilivi. Va ser contra l'Albacete.

Doncs bé, d'aquell partit de fa un any amb el d'ahir no hi ha cap diferència. Contra els manxecs es va acabar amb empat a un i la sensació que el joc dels gironins no anava enlloc. Igual que ahir contra el Lugo.

Fa un any, els jugadors varen marxar del camp entre xiulets i mocadors i si ahir no va passar el mateix, és simplement perquè ara no hi ha públic al camp. Sinó, haguéssim tingut un déjà-vu.

Aquest Girona FC, com el de fa un any, no encomana res. L'equip ha perdut més partits -onze-, que els que ha guanyat -deu-; ha sumat un sola victòria en les darreres set jornades i si fa un any estava a vuit punts de l'ascens directe, ara està a set de la promoció.

Amb l'empat d'ahir, sembla que tothom ja té clar que les places per pujar s'han escapat i que ara l'únic objectiu és assegurar la permanència. I compte que l'equip no tardi a fer-ho, no fos cas que a la gent li entri la por al cos, com va passar l'any de Primera.

Per què ara mateix, i mirat fredament, s'han deixat escapar un parell o tres de jornades on es podien haver retallat distàncies respecte al play-off i en comptes de fer-ho s'ha vist com alguns rivals de sota atrapaven l'equip de Francisco a la classificació. Com la UD Las Palmas, que serà el rival dels gironins el pròxim divendres.

I seria bo que aquesta setmana no hi hagués polèmica sobre l'expulsió de Monchu, perquè alimentar-la només serviria per tapar el més important, que l'equip no rutlla i no dona el nivell per segons què. I això ara ja se li nota al mateix Francisco, que en té un bull cada vegada que ha d'explicar com veu el seu propi equip. No n'hi ha per menys, després d'haver tornat a fer un sis de vint-i-un.