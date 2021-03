El Girona continua disparat com l'equip amb més expulsats de Segona divisió

El Girona és l'equip més castigat de Segona divisió A. De fet, ja ho era. Però l'expulsió de Monchu Rodríguez amb vermella directa en l'empat d'ahir contra el Lugo (1-1) va disparar més les xifres. Els de Francisco lideren la classificació amb 11 expulsions seguits dels gallecs (8) i l'Alcorcón (7). I, segurament, una altra lectura d'aquesta constatació també podria ser que el Girona és un dels equips més perjudicats pel VAR -tenint en compte el llarg historial que té amb el videoarbitratge, sobretot quan s'hi posa l'amic Pérez Pallás.

Corria el minut 72 quan Monchu va topar amb l'empordanès Gerard Valentín mentre intentava atrapar una pilota perduda a la zona de mitjos. El migcampista mallorquí va arribar tard a l'acció i va tocar el jugador del Lugo. En conseqüència, l'àrbitre Gorostegui Fernández-Ortega, que era al davant dels futbolistes, va assenyalar la falta. Tot correcte fins que va aparèixer el VAR, amb Moreno Aragón al capdavant, per avisar d'una sanció més contundent. El basc va anar a revisar la jugada, revocant la seva decisió per ensenyar una rigorosa vermella directa a Monchu.

El Girona no va tenir cap més remei que afrontar la gairebé darrera mitja hora de joc amb un home menys. Va ser difícil, tenint en compte el marcador en contra dels gironins que Sylla igualaria a l'últim sospir. No va ser, ni de bon tros, el primer cop que l'equip va haver de fer un esforç extra per disputar el partit. I és que, sent l'equip amb més expulsions de Segona A, s'ha trobat en aquesta situació 11 vegades. Els de Francisco col·leccionen 11 expulsions a la Lliga, 9 de les quals han estat per vermella directa.

Monchu atrapa a Bernardo i Ramalho -que va marxar a l'Osasuna al mercat d'hivern- com als jugadors de la plantilla gironina que més vermelles han vist amb un total de 2. El central colombià va ser expulsat al temps afegit de l'empat amb el Las Palmas per doble groga i a la derrota contra l'Almeria per vermella directa. El de Barakaldo va veure la vermella directa en l'èpic empat al Juegos Mediterráneos de la primera volta amb tres expulsats -també van ser amonestats amb vermella directa Monchu i Cristóforo- i en la visita del Mallorca a Montilivi. Aquell dia també va ser expulsat Sylla després de veure la segona groga per protestar en el xiulet final.

La llista d'expulsats al Girona la segueixen Enric Franquesa amb una vermella directa al camp de l'Sporting; Antonio Luna, que va perdre's la segona part del partit a l'Anxo Carro per vermella directa; i Nahuel Bustos amb una vermella directa davant el Tenerife. El desavantatge numèric ha anat en contra dels gironins amb 5 derrotes i 3 empats en els partits que s'ha quedat amb menys futbolistes que el rival sobre el terreny de joc.

Les expulsions també s'han convertit en un maldecap per a Francisco, veient com se li complica la feina a causa de la curta plantilla de la qual disposa. Ahir contra el Lugo tenia l'eix de la defensa coix amb només Santi Bueno i Juanpe com a centrals purs -el juvenil Arnau va entrar a la convocatòria- arran de la baixa per sanció de Bernardo. Mentre que divendres que ve al camp del Las Palmas es quedarà amb pocs recursos al mig del camp. Monchu serà baixa per la vermella directa contra el Lugo, de la mateixa manera que Cristóforo perquè va veure la cinquena targeta groga. Una tònica que pot repetir-se als propers partits perquè segueixen avisats amb quatre targetes Santi Bueno i Aday.

LES IMATGES DE L'EMPAT A MONTILIVI. El Girona va salvar un punt amb un gol salvador de Sylla al tram final. 1 L'àrbitre Gorostegui Fernández-Ortega va mostrar la targeta vermella a Monchu. F

2 Samu Sáiz va tornar a ser titular però va ser substituït a la segona meitat. F

3 Yoel Bárcenas prova de penjar la pilota a l'àrea en una de les accions del partit d'ahir. F