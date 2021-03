El Girona s'enfonsa fins a l'onzena posició

L'agònic empat contra el Lugo de dissabte no va treure de pobre, ni de bon tros, el Girona. De fet, el gol de Mamadou Sylla va servir bàsicament per salvar els mobles i evitar que la crisi s'instal·lés, si no hi és ja, a Montilivi. El Girona no rutlla. I no pas pel partit contra els gallecs, on va ser capaç de salvar un punt amb deu homes, ni tampoc pel dia de l'Almeria, quan va caure injustament en un bon partit. Ja fa setmanes i fins i tot mesos que l'equip no ha assolit a la versió que desitgen tant el club com Francisco. Evidentment és futbol i mai se sap què pot passar. De més grosses se n'han vist. Ara bé, entrats al darrer terç de temporada, l'equip no ha trobat la regularitat en els resultats i, el que és pitjor, en el joc. Tampoc sembla que l'hagi d'aconseguir en les 13 jornades que resten. Almenys no en fa la sensació. Tot i això, en principi, no hi ha la intenció de fer cap cop de timó al club.

L'objectiu d'arribar al play-off es va complicar dissabte no guanyant el Lugo. L'empat va deixar la sisena posició, l'única a què sent optimistes pot aspirar el Girona, a 7 punts de distància, dos més lluny de com havia començat la jornada. No s'acaben aquí els corrents d'aire desfavorables que bufen a Montilivi. La jornada no només va ampliar la diferència amb el play-off, sinó que també va fer que el Girona perdés llocs a la classificació. El Màlaga, que va guanyar a Logronyo, i el Tenerife, que va superar l'Albacete, ja l'han superat i ara els gironins són onzens amb els mateixos punts que el Las Palmas, pròxim rival divendres a l'estadi de Gran Canària.

El partit al Gran Canària de divendres té molta més importància de la que pugui semblar. De final es podria parlar fins i tot per a un duel en què, en cas de no guanyar-lo condemnaria, gairebé definitivament, el Girona a navegar per la zona mitjana de la taula. Replantejar-se l'objectiu? Segurament també malgrat que des de la direcció esportiva sempre s'ha parlat d'assegurar els 50 punts i la permanència abans de mirar més amunt. A hores d'ara, la distància respecte el descens és de 10 punts i, en principi, sembla prou lluny com per no haver de patir. L'Alcorcón és l'equip que marca el descens i encara que puntuïn aquest vespre en el darrer partit de la jornada contra l'Almeria, el descens continuarà als 29 perquè hi entraria el Castelló.