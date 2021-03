Pedro Porro és citat per la selecció espanyola absoluta

Pedro Porro és una de les grans novetats de la llista que ha fet pública avui el seleccionador espanyol Luis Enrique pels partits contra Grècia, Geòrgia i Kosovo de finals de mes, classificatoris pel Mundial de Qatar 2022. L'exjugador del Girona, de 21 anys, despunta aquesta temporada a l'Sporting de Lisboa on és titular indiscutible al lateral dret i un dels jugadors revelació de l'equip (23 partits i 3 gols). Porro ha aterrat enguany a Lisboa en qualitat de cedit pel Manchester City, que el va comprar al Girona arran del descens a Segona A el 2018. La temporada el va cedir al Valladolid on no va ser titular (15 partits). L'extremeny va estrenar convocatòria sub21 quan pertanyia al Girona i ara, dos anys després, Luis Enrique hi confia per l'absoluta.