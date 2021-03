Juan Carlos posa el candau davant l'excés de concessions

Estadístiques. El Girona és el setè equip menys golejat de la Lliga i bona culpa d'això la té el seu porter. Un Juan Carlos que s'ha de multiplicar per salvar els mobles d'un equip que és el que més xuts ha rebut fins ara de tot el campionat: 362. És el segon porter que més aturades fa (79) per darrere de Mackay, del Sabadell.

Les últimes dues jornades, la cosa ha anat de retocs. Francisco Rodríguez s'havia mostrat fidel durant bastant de temps, però de cop i volta va decidir sacsejar l'equip per rebre l'Almeria i li va donar continuïtat sis dies després amb el Lugo. Canvi de peces i també de sistema, passant a jugar amb una defensa de tres centrals. Un dibuix habitual no fa pas massa a Montilivi però que l'andalús ha utilitzat ben poques vegades. L'experiment no va fructificar i en cap dels dos partits la victòria es va quedar a casa. Alguna bona ocasió, algun minut per treure'n profit, però la tònica va ser similar a la de setmanes anteriors: oportunitats clares per l'adversari de torn i Juan Carlos salvant els mobles amb intervencions de mèrit.

Desena derrota del curs amb l'Almeria i empat agònic davant del Lugo, resultats que dificulten la possibilitat d'acabar atrapant la promoció d'ascens, un objectiu que perd pes davant la imminent necessitat de lligar la permanència. Un 0-1, resultat repetit un grapat de vegades a casa, i en la següent oportunitat un 1-1, que tampoc són massa bones notícies. Tots dos rivals gaudirien de més oportunitats i també clares per marcar, protagonitzant arribades franques a l'àrea. Res estrany, tenint en compte els precedents. El Girona és actualment l'equip que més xuts ha rebut. Entre pals o fora. La prestigiosa empresa d'anàlisi de dades esportives Opta Sports així ho comptabilitza. En són un total de 362 després de 29 jornades. La mitjana és d'una mica més d'una dotzena (12,5) de xuts en contra per partit.

No hi ha conjunt de la Segona Divisió A amb unes xifres tan elevades. El que el segueix de més a prop és el Cartagena, amb 345. Un més que el Sabadell (344). Per sumar-hi alguns equips més, també hi ha l'Albacete (333) i el Castelló (321) en ordre decreixent. L'altra cara de la moneda la protagonitza el Màlaga, el que menys xuts rep de tota la Lliga amb 240.

No és la dada més positiva per al Girona, però tampoc és del tot transcendent ni té un efecte immediat sobre el comptador de gols encaixats. D'això se n'encarrega Juan Carlos. El porter és el segon que més aturades comptabilitza fins a dia d'avui, amb 79. Només el supera Mackay, del Sabadell, amb un total de 87. El podi el completa Tomeu Nadal, de l'Albacete (74). Els segueixen Diego Mariño (Sporting) i Diego López (Espanyol) amb 68 i 66, respectivament.

Molts xuts rebuts però al mateix temps un grapat d'intervencions del porter. Això juga a favor dels de Montilivi, que ni de bon tros ocupen el podi de conjunts amb més gols encaixats. És el setè que menys en rep de la categoria. De moment en són 27. Per ara Juan Carlos ja acumula set jornades havent de recollir alguna ?pilota des de l'interior de la seva porteria, però al llarg d'aquesta temporada ha sigut capaç de mantenir el zero en deu ocasions. De l'última, això sí, ja comença a fer bastant de temps. Va ser el 23 de gener passat, un mes i mig en?rere, contra l'Espanyol a l'estadi (1-0).