Pedro Porro rep la trucada de la selecció

Aquell nano que va escollir el Girona per davant d'un grapat de clubs de renom s'està fent gran. Té encara 21 anys i un futur per davant, però el currículum comença a fer patxoca. Ja no meravella a Montilivi. La seva etapa en clau blanc-i-vermella, meteòrica i sempre ascendent, es va tancar fa prop d'un parell d'anys. Ara enlluerna a Lisboa. El seu rendiment amb l'Sporting de Portugal ha convençut Luis Enrique Martínez, seleccionador absolut espanyol. Porro és una de les grans novetats de la convocatòria més recent per disputar els tres primers partits de classificació pel Mundial de Qatar del 2022. Seran contra Grècia (25), Geòrgia (28) i Kosovo (31). Una llista amb bastants canvis i cares noves. S'aposta per la joventut i d'aquí el salt de Bryan Gil, Pedri i del mateix Porro.

L'extremeny va començar-se a fer un nom al Girona, on va aterrar el 2017 en edat juvenil. En pocs mesos, debut amb el Peralada, llavors filial, i també amb el primer equip, on es consagraria la temporada següent, a l'elit i sota la batuta d'Eusebio: 36 partits oficials i un gol. El va fitxar el City l'estiu del 2019 i el va cedir al Valladolid, on no va tenir gairebé oportunitats. Millor li estan anant les coses a Lisboa, on va arribar a l'agost. S'ha convertit en una peça clau del seu equip, ha sigut designat el millor defensor del mes del campionat tres cops de manera consecutiva i fins i tot va ser l'autor del gol que va donar la Copa de la Lliga de Portugal a l'Sporting davant del Braga. Ara, amb un futur prometedor i un passat vinculat al Girona, rep la trucada de la selecció absoluta disposat a no desaprofitar aquesta oportunitat.